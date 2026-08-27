Este será el representante del presidente, de la Espriella en el Consejo Superior de la UPTC

Tunja

La ministra de Educación, Viviane Morales expidió el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, mediante el cual se hacen las designaciones de los representantes del presidente Abelardo de La Espriella ante los consejos superiores de las universidades públicas del país.

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede principal en Tunja ha sido designado el abogado tunjano, Julián Ricardo Gómez Ávila quien reemplazará a Óscar Pulido Cortés.

Este es el perfil del representante del presidente en la UPTC

Julián Ricardo Gómez Ávila nació en Tunja, es bachiller del colegio Militar Juan José Rondón, estudió Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con especializaciones en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia.

Se ha desempeñado como Consultor Jurídico, Director del Consultorio Jurídico, Jefe de la Oficina Jurídica y Director de Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, asesor externo de la ESE Centro de Salud San Antonio de Socotá, Asesor Externo del Instituto de Desarrollo de Boyacá, Asesor Jurídico de la Arquidiócesis de Tunja, Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y Directos Jurídico del Sena, además de Abogado Litigante.