Bayern Múnich vs Stuttgart, por la primera fecha de la Bundesliga: Fecha y hora para ver a Luis Díaz

DORTMUND, GERMANY - AUGUST 22: Michael Olise (L) of FC Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's second goal with Aleksandar Pavlovic and Luis Diaz (L-R) of FC Bayern Muenchen during the Franz Beckenbauer Supercup match between Borussia Dortmund and FC Bayern München at Signal Iduna Park on August 22, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images) / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

El Bayern Múnich enfrentará al VfB Stuttgart en el enfrentamiento que marcará el nuevo inicio de la Bundesliga. Los dirigidos por Vincent Kompany jugarán en el Allianz Arena este 28 de agosto a la 1:30 PM hora colombiana.

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¿Cómo finalizaron los equipos la Bundesliga pasada?

El conjunto de Bávaro terminó en el primer lugar de la liga registrando 89 puntos en 34 partidos jugados, obteniendo 28 victorias, 5 empates y solamente 1 derrota y un total de 122 goles anotados.

Por parte del Stuttgart, finalizó en la cuarta casilla con 18 victorias, 8 empates y 8 derrotas, anotando 71 goles a favor.

Los jugadores Harry Kane y Denis Undav lideraron la tabla de goleadores de la temporada pasada. El inglés registró 36 goles en 34 partidos, mientras que el delantero alemán anotó 19 tantos.

Bayern y Stuttgart en Champions

En horas de la mañana, se realizó el sorteo de Champions League, en donde ambos equipos participarán. Repase acá los enfrentamientos que cada uno tendrá:

Bayern Múnich:

Arsenal (Local)

Atlético de Madrid (Visitante)

Real Betis (Local)

Manchester United (Visitante)

Bodo/Glimt (Local)

Lille (Visitante)

Slavia Praha (Local)

Viking (Visitante)

Stuttgart:

Atlético de Madrid (Local)

Inter (Visitante)

Club Brujas (Local)

PSV Eindhoven (Visitante)

Lille (Local)

Galatasaray (Visitante)

Viking (Local)

Slovan Bratislava (Visitante)

¿Cómo está la rivalidad?

El historial general entre el Bayern Múnich y el VfB Stuttgart registra 165 partidos oficiales, con 98 victorias para el Bayern, 38 victorias para el Stuttgart y 29 empates.

El último partido que disputaron fue el pasado 23 de mayo en la final de la Copa Alemana, partido que finalizó con la victoria de los Bávaros 3-0 con Hat-Trick de Harry Kane

Fecha y hora de Bayern Múnich vs Stuttgart por la fecha 1 de la Bundesliga:

Fecha: 28 de agosto

Hora: 1:30 PM (hora colombiana)

Lugar: Allianz Arena, Múnich.