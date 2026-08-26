Nicolás Mejía, eliminado del US Open en el cuadro clasificatorio: así fue el partido con Liam Draxl

Fin al sueño de Nicolás Mejía de integrar su segundo cuadro principal de un Grand Slam. El bogotano cayó eliminado en la primera ronda de la fase previa del US Open a manos del canadiense Liam Draxl, tras parciales de 4-6, 7-6(5) y 4-6, en un juego que estuvo cerca de las 3 horas de duración.

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El primer set se fue con un 0-3 en contra rápidamente para Mejía, aunque luego recuperó uno de los quiebres, aunque el canadiense supo administrar su ventaja para poner el 4-6. Luego, para la segunda salida, no volvió a tener un buen inicio y estuvo abajo 2-5, pero se repuso con cinco juegos consecutivos para igualarlo.

Para el tercer parcial, lo inició quebrando Mejía, aunque Draxl quebró posteriormente y pudo mantener la ventaja para lograr el 4-6 decisivo. Así las cosas, se esfumó la opción de integrar el cuadro principal y se mantendrá solo con el torneo de Wimbledon 2026 como el único que ha logrado disputar.

Más allá de la dura derrota, Nicolás Mejía tendrá una noble causa, pues donará las ganancias que obtenga durante su gira americana para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que golpeó al país. Se contempla porcentajes de los premios económicos que obtenga del ATP Master 1000 de Montreal, el ATP Masters 1000 de Cincinnati y el US Open.

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“Han pasado dos semanas de ese terrible terremoto que sacudió a nuestro país. Me he demorado un poco porque estaba buscando la mejor manera de contribuir a su recuperación. Por ese motivo donaré parte de mis ganancias de la gira americana a una fundación que revelaré en los próximos días”, mencionó Mejía antes de su participación en el Abierto de Estados Unidos.