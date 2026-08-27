Nuevos nombramientos en la Alcaldía: Jhonny Insignares y Erika Grau asumirán Cultura y Turismo

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció a través de su cuenta de X la llegada de Jhonny Insignares como nuevo secretario de Cultura y de Erika Grau como responsable de la Oficina de Turismo, con el propósito de seguir fortaleciendo la promoción cultural y turística de la capital del Atlántico.

“Sumamos un gran equipo para seguir llevando nuestra cultura y turismo a otro nivel”, señaló el mandatario, quien destacó que Insignares es un joven apasionado por Barranquilla, defensor de su historia, patrimonio y tradiciones.

Jhonny Insignares, un promotor de la memoria barranquillera

Insignares, guía de turismo identificado con el registro No. 7352, se ha destacado por sus recorridos y relatos sobre la historia de Barranquilla. A través de experiencias como Tardeando en El Prado, ha promovido la memoria colectiva y el valor patrimonial de la ciudad.

Como creador de contenidos bajo el concepto de El City Lover, Insignares combina historias documentadas con relatos transmitidos por generaciones, resaltando lugares, personajes y tradiciones que hacen parte de la identidad barranquillera.

Erika Grau liderará la estrategia turística de Barranquilla

Por su parte, Erika Grau asumirá el liderazgo de la Oficina de Turismo, desde donde tendrá el reto de continuar posicionando a Barranquilla como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

El alcalde Char les deseó éxitos a los nuevos funcionarios y aseguró que sus perfiles serán clave para seguir impulsando la cultura, el patrimonio y el turismo de la ciudad.