Capturan a presunto extorsionista vinculado a quema de fachadas y ataques a comercios

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en flagrancia a un presunto extorsionista y aprehendió a un menor de edad, quienes estarían vinculados con hechos de quema de fachadas y disparos contra establecimientos comerciales en el suroccidente de la ciudad.

Según las autoridades, el operativo fue realizado por unidades especializadas del Gaula en el barrio 7 de Abril, en el marco del Plan Cazador, cuando los dos señalados presuntamente intentaban huir con dinero producto de una exigencia extorsiva a un comerciante.

La Policía indicó que los investigados presuntamente estarían al servicio del grupo delincuencial organizado Los Pepes y que serían relacionados con diferentes casos de extorsión. Como mecanismo de presión, habrían utilizado ataques contra las fachadas de establecimientos comerciales mediante quemas y disparos.

Varios de estos hechos habrían quedado registrados en cámaras de seguridad, material que, de acuerdo con la institución, permitió avanzar preliminarmente en el esclarecimiento de al menos seis casos de extorsión.

Elementos incautados durante la captura

Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y un millón de pesos en efectivo, que sería producto de la exigencia extorsiva. El dispositivo será sometido a análisis técnicos para establecer si contiene información relacionada con otros hechos.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que el operativo hace parte de las acciones focalizadas contra la extorsión.

“El Plan Cazador es una estrategia focalizada, estratégica y planeada para atacar de manera contundente este tipo de hechos, identificar a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, señaló el oficial.

El capturado y el menor aprehendido quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica dentro del proceso.