Más de 30 concejales pidieron suspender la instalación de 18 cámaras salvavidas en Bogotá

En las últimas horas, más de 30 concejales de diferentes partidos políticos respaldaron la iniciativa del cabildante, Julián Forero en la que le solicitan al Gobierno Nacional la suspensión de la entrada en operación de las 18 nuevas cámaras de fotomultas que la Secretaría de Movilidad anunció en Bogotá.

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“Para verificar el funcionamiento, la legalidad, que estos sistemas estén debidamente sustentados en criterios técnicos de seguridad vial, y que no se conviertan en un negocio y un mecanismo de recaudo y abuso a costa del bolsillo de los ciudadanos”, dice el documento.

Así mismo en la carta, el cabildante expuso las cifras de las multas que se han impuesto con las cámaras salvavidas.

“Durante la Administración del actual alcalde Carlos Fernando Galán, las cámaras automáticas han generado un recaudo que ya supera el medio billón de pesos: entre 2024 y 2025 se recaudaron $495.686 millones y, durante el primer semestre de 2026, más de $100.000 millones adicionales”.

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Finalmente, el cabildante aseguró que, “un recaudo que no ha demostrado un impacto real en la reducción de la siniestralidad toda vez que la Secretaría de Movilidad reporta que la cifra de fallecidos durante el primer semestre de 2026 ha sufrido un aumento del 21.8%”.