Cámaras de fotomultas: estos son los puntos exactos donde estarán ubicadas en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la instalación de nuevas cámaras de fotomultas en puntos estratégicos de la ciudad. Estas serán colocadas en tres avenidas principales de la capital para, según la Alcaldía Mayor, “promover el respeto por los límites de velocidad y la vida”.

Desde la Secretaría destacaron que las cámaras contribuirán a salvar cerca de 50 vidas y permitirán que disminuyan los heridos en accidentes de tránsito en los próximos años.

Las autoridades viales agregaron que estos dispositivos tecnológicos cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por lo que cada cámara deberá estar señalizada adecuadamente para que los conductores puedan identificarlas.

¿Dónde estarán las cámaras de fotomultas en Bogotá?

En total serán 18 cámaras las que serán colocadas en nueve puntos específicos de la ciudad:

Avenida NQS con calle 25A

Avenida NQS con calle 9 , sentido sur-norte

, sentido sur-norte Avenida NQS con calle 9 , sentido norte-sur

, sentido norte-sur Avenida NQS con calle 47A , sentido sur-norte

, sentido sur-norte Avenida NQS con calle 47A , sentido norte-sur

, sentido norte-sur Avenida Américas con Carrera 58 , sentido este-oeste

, sentido este-oeste Avenida Américas con Carrera 58 , sentido oeste-este

, sentido oeste-este Avenida El Dorado con Carrera 17 , sentido este-oeste

, sentido este-oeste Avenida El Dorado con Carrera 25, sentido oeste-este

La disposición de estas cámaras, señalaron, fueron elegidas con análisis técnico, tomando en cuenta los puntos de mayor siniestralidad y donde más se presenta el exceso de velocidad.

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Cabe resaltar que los primeros puntos en los que se habilitarán las cámaras son: avenida NQS con calle 25ª, avenida NQS con calle Novena y avenida de Las Américas con carrera 58 en ambos sentidos.

¿Qué infracciones de tránsito enfrenta si lo capta una de las nuevas cámaras de fotmulta?