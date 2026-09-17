Nuevos detalles de la desaparición y hallazgo de menor sin vida en una alcantarilla

Colombia

Hacía las 10:30 de la mañana del pasado lunes 14 de agosto, Ana Lucía González de nueve años de edad, salió de su vivienda en el barrio Porvenir Río ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, según las autoridades, con destino a la ciudad de Bogotá, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Esa misma tarde su familia activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa del ICBF; el alcalde del municipio de Mosquera, Cundinamarca, Nelson Parra aseguró que: “hemos venido acompañando desde el momento en que conocimos la desaparición de la niña todos las acciones necesarias para poder esclarecer el lugar de la menor”.

Después de recibir la alerta de Medicina Legal sobre el hallazgo de una menor, aún sin identificar, en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá en la tarde del martes 15 de septiembre, una familiar de Ana Lucía es quien realiza el reconocimiento de la pequeña.

“Hemos sido supremamente respetuosos con el proceso investigativo Evidentemente muy conmocionados por lo sucedido... esperando que estos hechos se puedan esclarecer, ya que afectaron la vida de una menor que no tiene, desde ningún punto de vista, que ser justificable” declaró Nelson Parra, alcalde de Mosquera, Cundinamarca.

El presunto responsable del hecho habría sido individualizado gracias al trabajo articulado entre las autoridades de Mosquera y de Bogotá, sin embargo, aún están a la espera de la orden de un juez para iniciar el proceso en su contra.