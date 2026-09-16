538 menores fueron reportados como desaparecidos en Bogotá durante los primeros seis meses de 2026

476 personas han desaparecido en Bogotá entre enero y marzo, denuncian desde el Concejo / Douglas Sacha

Colombia

Según cifras de Policía Nacional y Medicina Legal presentadas en el Concejo de Bogotá, 2.126 menores fueron reportados como desaparecidos entre 2024 y junio de 2026: 774 en 2024, 814 en 2025 y 538 durante los primeros seis meses de este año.

De los 538 casos registrados en 2026, 249 menores fueron encontrados con vida, uno fue encontrado muerto y 288 continuaban desaparecidos al corte de junio.

Entre las cifras también aparecen 334 niñas entre los 10 y 17 años, de las cuales 156 permanecían desaparecidas. Además, fueron reportados 42 niños de cero a cinco años desaparecidos durante el primer semestre; 33 continuaban desaparecidos.

La denuncia del concejal

El concejal Julián Espinosa llamó la atención sobre estas cifras y pidió a las autoridades cruzar los reportes de desaparición con otros delitos que afectan a menores.

Según los datos que presentó, en 2026 también se han registrado 17 casos de secuestro, 144 de trata de personas y 281 de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Espinosa plantea que estos delitos podrían estar relacionados en algunos casos y pide que Policía y Fiscalía crucen la información para identificar posibles patrones. Esta conexión es una hipótesis planteada por el concejal y no una conclusión oficial de las autoridades.

La respuesta de la Secretaría de Seguridad

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que la Alcaldía acompaña a las familias de los menores reportados como desaparecidos a través del programa AIDE.

Restrepo señaló que, según las cifras de la Policía Metropolitana que maneja la Secretaría, hay 611 reportes de desaparición y el 97 % ya tiene ubicación conocida.

La Secretaría ha tenido autorización de 294 familias para conocer sus casos y, de acuerdo con el funcionario, actualmente hay 20 casos activos de búsqueda.

Restrepo agregó que aproximadamente el 75 % de los casos atendidos por la Secretaría estarían relacionados con salidas voluntarias de los menores, asociadas a situaciones como conflictos familiares, relaciones sentimentales, consumo de sustancias o dificultades escolares.

El funcionario insistió en que una desaparición debe reportarse de inmediato para activar la búsqueda y señaló que el acompañamiento institucional continúa hasta el cierre de los casos.