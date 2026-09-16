Individualizan a presunto responsable de desaparición de menor de 9 años en Mosquera, Cundinamarca

En la localidad de Fontibón fue individualizado un hombre que tendría que ver con la desaparición de una menor de nueve años de edad, quien fue hallada sin vida en una alcantarilla en Ciudad Bolívar en la tarde del martes 15 de septiembre.

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“Se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción en articulación con las autoridades de la localidad de Fontibón”, aseguró la Alcaldía de Mosquera en un comunicado.

Las autoridades municipales de Mosquera, Cundinamarca, fueron las encargadas de confirmar que el cuerpo hallado en Bogotá sería el de una habitante de su municipio, identificada como Ana Lucía González, de nueve años de edad, quien había sido reportada por su familia como desaparecida en la zona de Porvenir Río.

“Desde el primer momento en que se conoció la desaparición de la menor, se activaron de inmediato todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa”.

El CTI de la Fiscalía fue el encargado de la individualización y están realizando las acciones pertinentes para completar la captura del presunto responsable de la desaparición y muerte de la menor.

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