Denuncian abuso de tres menores de edad en colegio distrital de Usme, Bogotá

Comunidad educativa de la Institución Educativa Distrital Diego Montaña Cuéllar, ubicado en la localidad de Usme, realizaron un bloqueo sobre la avenida Caracas sur, tras denunciar un presunto caso de abuso múltiple a menores de edad, estudiantes del colegio.

Se trataría de tres menores de edad, quienes manifestaron a sus familiares haber sido víctimas de abuso al interior del plantel educativo.

Ante los hechos se pronunció la Secretaría Distrital de Educación asegurando que: “en el momento que se tuvo conocimiento del hecho se activó de manera inmediata la ruta de Atención Integral correspondiente y se ha brindado acompañamiento permanente a los estudiantes involucrados, a la institución educativa y a las familias”.