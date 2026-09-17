Nuevas estampillas para verificación de licores en Cundinamarca

Cundinamarca recibió capacitación para el uso de nuevas estampillas de seguridad para la comercialización de licores en el departamento, que contaran con tecnología física y digital en las botellas de licor legal.

Esta medida busca combatir el contrabando y el licor adulterado mediante elementos como papel destructible, tintas invisibles, microtextos y trazabilidad digital; mecanismos de verificación que fueron entregados por la firma Thomas Greg & Sons.

Las nuevas estampillas podrán identificarse por el consumidor de manera simple, mientras que las autoridades podrán hacerlo mediante lupa o luz especial con equipos especializados; además de usar papel autoadhesivo de seguridad que se destruye al intentar desprenderlo para evitar su reutilización.

Cada estampilla tendrá una personalización única e información que permitirá comprobar su autenticidad y realizar seguimiento al producto al que fue asignada.

Este mecanismo será implementado por la Gobernación de Cundinamarca en las próximas semanas, buscando disminuir la venta de licor adulterado para los últimos meses del año.