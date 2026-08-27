¿Quién era el intendente de la Sijin asesinado durante un operativo en Bogotá?: esto se sabe

Bogotá está conmocionada por el asesinato de un intendente adscrito a la Sijin mientras adelantaba un operativo investigativo por un triple homicidio en un sector de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

El intendente vestido de civil, fue atacado por hombres armados, y aunque fue trasladado inmediatamente a un centro médico cercano, debido a la gravedad de las heridas en su cuerpo, fallece.

El comandante de la Policia Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, confirmó que horas después lograron capturar a los presuntos responsables de este crimen.

“Tres personas fueron capturadas con tres armas de fuego, posiblemente los responsables del homicidio de nuestro intendente”, señaló.

El intendente y víctima de este crimen fue identificada como Edilberto Pinilla Cardenas de 39 años. Era oriundo del municipio de Cunday, Tolima y llevab 19 años y cuatro días de servicio, de los cuales más 9 años en la Policía Metropolitana de Bogotá.

El intendente Pinilla deja una familia; su esposa y un hijo de 9 años.

Alcalde Galán rechaza este asesinato

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá enviaron condolencias a la familia Pinilla Cardenas por este crimen y desplegaron todas sus capacidades para capturar a todas las personas detrás de este hecho.

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó el asesinato del intendente y envió un mensaje de solidaridad a su familia.

“El intendente murió anoche tras un enfrentamiento en medio de la persecusión a una peligrosa banda de traficantes de droga que opera en Ciudad Bolivar y que sería la responsable de tres homicidios”, indicó el mandatario.

Añadió que la instrucción que dio a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda resposables de este lamentable hecho.