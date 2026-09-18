Rosé, cantante conocida por el éxito “APT.”, regresa con su nuevo sencillo y video para “New Trick”

La cantante surcoreana-neozelandesa Rosé ha lanzado su nuevo sencillo y video para “New Trick”.

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El 9 de septiembre de 2026, Rosé y Apple anunciaron que la canción se lanzaría el 17 de septiembre como parte de la campaña “Shot on iPhone” de la compañía.

El anuncio estuvo acompañado de un adelanto de 15 segundos en Instagram, que incluía un breve fragmento del tema y mostraba a Rosé sosteniendo una piruleta morada con la leyenda “new trick” en el envoltorio.

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¿Cómo ha sido descrita?

“New Trick” ha sido descrita como una canción de garage punk, pop punk y pop rock.

También se la ha caracterizado como un himno de pop alternativo enérgico que evoca la “energía icónica de las comedias románticas de los años 90″ y el “espíritu punk rock de principios de los años 2000″.

Composición

La canción se compuso en mayo de 2026, “durante una semana ajetreada”, dos días después de que Rosé asistiera a la Gala del Met.

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Escrita por la cantante junto a su colaboradora habitual, Amy Allen, y el productor Andrew Wells, “New Trick” supuso un cambio de rumbo respecto a las canciones más melancólicas que había compuesto para su álbum de estudio debut, “Rosie”.

Rosé describió el tema como “lo más adorable que hemos creado juntos” y comentó que disfrutó “canalizando esa energía” durante la grabación.

Video

El videoclip de “New Trick” fue dirigido por Dave Meyers y se filmó con un iPhone 18 Pro.