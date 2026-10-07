Cifra de afectados por el terremoto en el Quindío es de 103.000 damnificados: gobernador Galvis

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Armenia

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis aprovecho la presencia del presidente Abelardo de la Espriella en el eje cafetero donde dio a conocer que son 100 mil los damnificados por el terremoto en ese departamento.

El mandatario departamental estuvo presente en la ciudad de Pereira en el primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 donde el presidente de la república anunció la entrada en operación del Fondo Milagro.

El gobernador del Quindío y las cifras de la afectación por el terremoto del 10 de agosto en los 12 municipios del Quindío. “El Quindío tuvo 103.000 damnificados, tenemos viviendas urbanas destruidas, más de 23.000 viviendas. En rurales, la ruralidad, 6.000 viviendas completamente destruidas. Hospitales, centros educativos, acueductos rurales, tanto rurales como urbanos.

Además, Galvis Bedoya hizo especial énfasis en la situación del sector turístico y empresarial, afectado por la disminución en la ocupación hotelera, que pasó de niveles cercanos al 78 % y 80 % a registros de entre el 15 % y 20 %.

Asimismo, planteó proyectos estratégicos de infraestructura vial como la vía Aeropuerto Tarapacá, de 7,7 kilómetros, además de la necesidad de avanzar en las dobles calzadas Calarcá-Armenia, Armenia-Montenegro-Montenegro-Quimbaya y La Paila-Calarcá. También destacó la importancia de fortalecer el aeropuerto El Edén, para el cual ya se cuenta con un plan maestro y una primera fase de inversión estimada en cerca de $180.000 millones.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para proteger y recuperar las infraestructuras afectadas por el terremoto, como el mirador de Filandia y las iglesias del departamento, resaltando que estos espacios hacen parte de la identidad y del Paisaje Cultural Cafetero.

“El Eje Cafetero es el corazón de Colombia”, afirmó el mandatario al insistir en que la reconstrucción debe ir acompañada de una estrategia de recuperación económica, turística y patrimonial.