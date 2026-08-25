Martes 25 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Trabajadores de la Cámara de Comercio y el Sena continúan con la recolección de escombros en el centro de Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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44 instituciones educativas de Armenia están habilitadas para el retorno a las clases que inician hoy tras el terremoto

Después de dos semanas de suspensión de clases debido al terremoto que sacudió varias regiones del país, hoy nuevamente los estudiantes retornan a la presencialidad tras las evaluaciones pertinentes en infraestructura.

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Precisamente el secretario de Educación de la ciudad, Antonio José Vélez explicó que con base a la visita realizada a los diferentes colegios de la mano con ingenieros y secretaría de infraestructura se puede generar este proceso con total tranquilidad.

Enfatizó que desde el primer día de la emergencia la prioridad ha sido la educación y por eso se ha fortalecido el proceso para retornar siendo claro que el panorama es diferentes respecto a ciudades como Cali, Pereira que sufrieron grandes afectaciones en infraestructura educativa.

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Mencionó que es un balance positivo porque ninguna de las sedes que no pueden utilizarse aún están en rojo, es decir, en riesgo que deba generarse una demolición.

Aclaró que la situación específica con cerca de 29 sedes educativas es que están en naranja y 14 con habilitación parcial lo que no representa un peligro para estudiantes o docentes.

Enfatizó en que no cerrarán ninguna institución educativa por lo que van a intervenir mientras se generan las adecuaciones correspondientes.

Asimismo, informó que garantizarán el transporte escolar y el programa de alimentación escolar PAE en modalidad industrializada mientras se generan las condiciones de habilitación para el preparado en sitio teniendo en cuenta que durante la contingencia utilizarán estos espacios de restaurante para ubicar algunos salones por lo menos dijo por esta semana de retorno a clases.

Añadió que están dialogando con las entidades del Ministerio Público pertinentes, con la Secretaría de Salud para realizar un retorno flexible en torno a la educación socioemocional y prevención de la salud mental de los niños, niñas y jóvenes.

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En Caracol Radio Armenia estamos recorriendo también el departamento y esta semana en particular después de 14 días del terremoto de volver a las clases.

Y estamos en un colegio muy querido y muy tradicional del municipio de Calarcá, el Instituto Calarcá, porque aquí esta semana pues retornarán a clase los estudiantes, porque como ustedes pueden ver este colegio por fortuna es de los que no tuvo ninguna afectación importante por el terremoto y por eso los estudiantes van a volver.

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Gustavo Zamudio, rector: el Instituto Calarcá es una institución de 91 años de vida educativa. Y la planta física desde 1965, o sea, una planta física ya muy veterana, como se puede decir y ha aguantado dos terremotos y gracias a Dios en este terremoto pues no tuvimos tanta afectación y por eso estamos reanudando hoy las clases, el trabajo el trabajo de contención con los maestros y mañana con todos los estudiantes.

La población nuestra es una población muy vulnerable que necesita mucha atención y mucho cuidado y mucha unión entre todos para sacar adelante todo este proyecto educativo del colegio.

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¿Cuántos son los estudiantes? Tenemos 703 estudiantes. Y hoy se iniciaron con los docentes en contención socioemocional, trabajo con psicología, trabajo con rectoría y trabajo con las coordinaciones como vamos a trabajar esta semana.

Y mañana con todos los estudiantes están citados a las 7 de la mañana, también vamos a hacer trabajo de contención emocional y vamos a trabajar muy levemente lo que es los procesos académicos institucionales.

Primero hicimos el trabajo de caracterización con los docentes. Con los docentes desde la semana pasada y con toda la comunidad. Nosotros hicimos un formato para mirar qué afectación tenían los docentes, porque si ellos también necesitan mucha orientación, mucho cuidado, mucha atención. Muchos de ellos perdieron su apartamentico, o sea, de se tuvieron que desplazar hacia otras regiones del departamento, otros están viendo con las familias, etcétera.

Entonces lo estamos apoyando muchísimo a nivel institucional y estamos también apoyando a los estudiantes, aquellos que han tenido grandes dificultades, afectaciones de vivienda, problemas familiares y nuestra población es una población muy vulnerable que necesita toda la atención, no solamente de del colegio, de los maestros, de la rectoría y de todo lo de toda la comunidad.

Vamos apoyar colegios que si resultaron afectados por el terremoto. Gustavo Zamudio: rector del Instituto Calarcá: Nosotros no tuvimos afectación en la planta física, el colegio Robledo, que queda aquí al frente de nosotros, tuvieron afectaciones graves y no pueden no pueden comenzar. Entonces la comunidad Robledo va a venir aquí al colegio a estudiar también y a tener todo ese proceso académico.

Entonces abrimos las puertas para para para nuestros vecinos y eso es una muestra de solidaridad y apoyo a todo ese proceso educativo que se viene en el departamento del Quindío.

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La gobernación del Quindío avanza en la recuperación de las aulas afectadas por la emergencia, con una estrategia articulada entre las secretarías de Educación y TIC para garantizar la continuidad del proceso formativo.

Una de las principales herramientas será IntegraTIC, plataforma que permitirá fortalecer la educación virtual en los establecimientos que presentan afectaciones.

Para ponerla nuevamente en funcionamiento, el equipo técnico de la Secretaría TIC trabaja en la configuración de servidores, redes VPN y dominios, con el propósito de habilitar progresivamente el acceso de las comunidades educativas.

El secretario TIC, Jhon Mario Liévano Fernández, explicó que también se adelantan gestiones ante el Ministerio de las TIC para conseguir computadores y tabletas destinadas a los estudiantes que requieran estas herramientas para continuar con su formación. “

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La Alcaldía de Armenia continúa fortaleciendo el proceso de Registro Único de Damnificados, una herramienta fundamental para identificar y caracterizar a las familias que resultaron afectadas por el sismo y consolidar información que permita establecer el impacto real de la emergencia en la ciudad.

El punto principal de atención está ubicado en el Archivo del Concejo Municipal, donde los ciudadanos pueden acercarse para realizar el registro. Además, la Administración Municipal cuenta con puntos de atención habilitados en las diferentes comunas, con el propósito de acercar este proceso a las comunidades afectadas.

Los puntos funcionan en el horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Para realizar el Registro Único de Damnificados, se recomienda a las familias presentar información precisa sobre la afectación ocasionada por el sismo.

Entre los datos requeridos se encuentran: Dirección y ubicación exacta de la vivienda afectada.Fotografías que evidencien los daños ocasionados por el sismo. Documento de identidad del ciudadano que realiza el registro. Información completa de los integrantes del núcleo familiar afectados.

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Con el propósito de fortalecer la atención a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Gobernación del Quindío, mantiene un equipo de apoyo desplegado en los municipios para acompañar a las alcaldías en el levantamiento, verificación y consolidación del censo de personas damnificadas. La información recopilada será fundamental para sustentar ante el Gobierno Nacional las necesidades reales del departamento.

A esta labor se suma la Secretaría TIC, que puso a disposición sus ingenieros y técnicos para apoyar la operación del datacenter habilitado en el Centro de Convenciones, desde donde se viene fortaleciendo el manejo de la información de la emergencia.

La dependencia también desarrolló un chatbot con información en tiempo real sobre la situación del Quindío y trabaja en la consolidación de una base de datos unificada de las familias afectadas.

“Estamos implementando varias herramientas con inteligencia artificial para manejar y validar mejor la información. La idea es que, cuando los datos lleguen al Gobierno Nacional, tengamos la mínima cantidad de errores para que sean validados de forma inmediata y podamos acceder lo más pronto posible a las ayudas”, explicó Jhon Mario Liévano Fernández, secretario TIC.

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Al registro permanente de viviendas y edificaciones afectadas, que realiza sin descanso el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura, equipos técnicos provenientes de otras ciudades del país se suman a las maratónicas jornadas de evaluación que adelanta la Administración Municipal.

30 ingenieros estructurales de apoyo de la Alcaldía de Medellín, un ingeniero patólogo de Cúcuta y otro de Cartagena llegaron a la ciudad para fortalecer el equipo de la Secretaría de Infraestructura y apoyar las labores de evaluación de los predios afectados por la emergencia.

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La central de abasto mayorista de Armenia, Mercar, se une a la solidaridad con la entrega de alimentos para los damnificados por el terremoto

El gerente de Mercar de la ciudad, Jorge Iván Rengifo envío un abrazo solidario a quienes han resultado damnificados en medio de la tragedia por el terremoto del pasado 10 de agosto. Mencionó que por fortuna la central no registró afectaciones por lo que el comercio está activo, sin embargo, considera no son ajenos a la crisis actual por lo que decidieron sumar esfuerzos y apoyar a quienes han perdido sus hogares.

Destacó que los comerciantes y empresarios de la central de una manera generosa se han sumado por lo que están donando alimentos perecederos en los albergues, ollas comunitarias para lograr aportar a la alimentación de los afectados en la capital quindiana.

Asimismo, destacó que desde ayer habilitaron un banco de materiales para generar la recolección como tejas, cemento, ladrillos que pueda aportar a la reconstrucción de viviendas.

Invitó a no parar la entrega de ayudas humanitarias puesto que es un proceso de largo aliento.

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La Defensoría del Pueblo del Quindío luego de visita a los albergues temporales de los damnificados del terremoto en los municipios de Quimbaya, Calarcá hizo observaciones por irregularidades en el funcionamiento.

La Defensoría del Pueblo desplegó equipos para realizar visitas de verificación a albergues temporales, centros penitenciarios, instituciones prestadoras de salud y centros de bienestar del adulto mayor en los municipios de Armenia, Calarcá y Quimbaya.

Seguridad y garantías escolares en albergues temporales. Las visitas a los puntos de refugio temporal evidenciaron diferentes niveles de respuesta institucional y necesidades urgentes.

Un total de 119 personas, distribuidas en 49 familias, permanecen ubicadas en el albergue La Esperanza del Coliseo del Sur, en Armenia. Allí constataron presencia policial permanente, vigilancia privada nocturna, acompañamiento diario del ICBF e intervenciones en salud, aunque persiste la preocupación de que ningún niño, niña o adolescente albergado está asistiendo a instituciones educativas.

En el municipio de Quimbaya, las inspecciones en los refugios Coliseo El Cacique (con 176 personas albergadas) y Santa Teresita (con 88 ocupantes) revelaron la falta de presencia permanente de la Policía Nacional durante la noche, así como la ausencia de personal policial femenino.

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En el caso de Santa Teresita, la Defensoría requirió la intervención de la Comisaría de Familia ante la alteración de la convivencia por el comportamiento inadecuado de un ciudadano con posibles afectaciones de salud mental.

Por su parte, en el corregimiento de Barcelona (Calarcá), las 64 personas afectadas que se encuentran en el Polideportivo utilizan baños y duchas mixtas, carecen de un sanitario adaptado para movilidad reducida y no cuentan con lavaderos para su ropa. A esto se suma que la Corregiduría no cuenta con contratistas de apoyo logístico desde el 15 de julio.

En el Coliseo del Sur de Calarcá, donde permanecen 43 personas afectadas por el sismo, se detectaron fallas de aseo, techos deteriorados y un riesgo asociado al almacenamiento de pimpinas de gas en la zona de cocina comunitaria.

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Red hospitalaria: urgencia financiera. En el sector salud, el Hospital San Juan de Dios de Armenia registra afectaciones estructurales en los pisos 4, 5 y 6, situación que redujo su capacidad instalada de 263 a solo 92 camas.

Aunque la institución cuenta con un hospital de campaña dado en comodato por la Alcaldía de Bogotá, este aún no entra en funcionamiento pues se encuentra en etapa de inventario y adecuación.

Desde la subgerencia del hospital advirtieron sobre una situación crítica de liquidez: sus gastos fijos suman 13.700 millones de pesos mensuales frente a un recaudo de apenas 4.400 millones, haciendo indispensable el pago de la cartera pendiente por parte de las EPS para sostener nóminas y mantenimientos. Una necesidad financiera similar reportó la Clínica Sagrada Familia, la cual sufrió daños de mampostería en sus pisos 2 y 3 y debió evacuar su sede administrativa.

De otro lado, se verificó que la Clínica San Rafael, la Clínica Central del Quindío y el Clinicentro EPS Sanitas continúan prestando sus servicios con normalidad, tras superar afectaciones que se limitaron exclusivamente a daños de mampostería y no a nivel estructural.

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Como parte de las primeras acciones para la recuperación y reconstrucción del campus, la Universidad del Quindío inició las labores de remoción y limpieza de escombros en diferentes espacios de la institución, luego de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Las labores que comenzaron en la Plazoleta Administrativa n.º 1 y la Facultad de Ciencias de la Salud, se extenderán durante esta semana a las facultades de Educación, Ingeniería, Ciencias Básicas y Humanas, así como al Bloque Administrativo n.º 2.

Es importante precisar, que, de manera previa, en estos espacios se realizaron recorridos con personal de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Brigada de Emergencias, con el propósito de identificar y delimitar las zonas de riesgo por posible caída de escombros o elementos no estructurales.

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EDEQ supera las afectaciones ocasionadas por el sismo y normaliza la operación del sistema eléctrico en el Quindío

EDEQ Grupo EPM informa que, tras las labores de inspección y reparación de infraestructura desarrolladas durante las últimas semanas, las afectaciones en el servicio de energía ocasionadas por el terremoto del pasado el pasado 10 de agosto han sido superadas; actualmente el sistema eléctrico del Quindío opera con normalidad y el personal operativo atiende las suspensiones no programadas que se presenten diariamente.

Por otro lado, esta semana EDEQ inició la ejecución de suspensiones programadas que obedecen al cumplimiento del mantenimiento preventivo de redes, plan de inversiones o suspensiones por solicitudes de tercero; no obstante, a futuro se pueden requerir suspensiones por solicitud de organismos de socorro y autoridades competentes que requieran intervención relacionada con redes de energía.

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Con la estrategia denominada “cadena de favores” la cámara de comercio de Armenia y el Quindío busca que empresarios que no resultaron afectados por el terremoto ayuden con materiales y otros elementos a comerciantes damnificados

¿Y si el apoyo que un empresario necesita hoy está en tus manos? Unas tejas. Una estantería. Un servicio. Un contacto. Para ti puede parecer poco. Para un negocio afectado por el sismo puede ser lo que necesita para continuar.

La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío está acompañando a los empresarios, pero necesitan más personas, empresas e instituciones dispuestas a ayudar. Únete a la Cadena de Favores Empresariales en www.camaraarmenia.org.co

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Más de 4.000 damnificados entre niñez, adolescencia y familias han sido acompañados por los equipos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Quindío, con acciones de protección, prevención y atención integral en medio de las dificultades que dejó el sismo.

A través de la unidad móvil y los equipos de Primera Infancia, Infancias y Adolescencias, Familias, Comunidades y Pueblos y Protección el ICBF ha recorrido los municipios de Quimbaya, Pijao, Armenia, Montenegro, Calarcá, Génova y La Tebaida,

Llevando escucha, orientación, acompañamiento psicosocial y acciones de protección directamente a las comunidades, garantizando un enfoque diferencial, territorial, étnico y de curso de vida, especialmente cuando se atienden comunidades indígenas, afrocolombianas y víctimas.

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La entidad ha fortalecido la prevención frente a situaciones de riesgo o violencia contra la niñez y la adolescencia, al tiempo que brinda acompañamiento psicosocial y la activación de rutas hacia los servicios de salud, educación, protección o restablecimiento de derechos, alimentación y demás ofertas institucionales que las familias puedan requerir, con las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Más de 3.000 unidades de Bienestarina Líquida y en polvo han sido entregadas en diferentes albergues, así como 30 raciones familiares para preparar destinadas a los hogares con niñez y adolescencia en condición de discapacidad, contribuyendo a atender necesidades inmediatas de los afectados.

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En el Quindío, 4.556 contribuyentes con un recaudo estimado de $18.000 millones tienen nuevos vencimientos para la presentación y pago del impuesto sobre la renta, en el marco de las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno Nacional para atender la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La disposición transitoria, establecida mediante el Decreto 1226 del 18 de agosto de 2026, aplica únicamente a personas naturales y sucesiones ilíquidas obligadas a declarar renta cuyos NIT terminan entre 01 y 26 y que, al 10 de agosto de 2026, tenían registrado su domicilio fiscal en municipios que pertenezcan a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Este grupo de contribuyentes podrá presentar y pagar su declaración entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la DIAN, señaló “La modificación de estos plazos cobija al 14 % de los declarantes de renta en todo el país, es decir, cerca de 308 mil personas. Esperamos recaudar entre octubre y noviembre alrededor de $213 mil millones correspondientes a obligaciones cuyo pago fue reprogramado, permitiendo que los ciudadanos de las zonas impactadas concentren sus esfuerzos en atender las consecuencias derivadas de esta situación”,

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Para verificar si son beneficiarios de la medida, los contribuyentes pueden consultar la casilla 12 del Registro Único Tributario (RUT), donde se identifica la dirección seccional a la que pertenece su domicilio fiscal. De igual forma, las casillas 39, 40 y 41 contienen la información correspondiente al departamento, municipio y dirección principal registrados ante la DIAN.

Los contribuyentes que no cumplan estas condiciones deberán presentar y pagar su declaración en las fechas originalmente previstas en el calendario tributario vigente.

El director general también invitó a los ciudadanos a realizar un aporte voluntario a través de su declaración de renta, para apoyar las labores de atención y reconstrucción de los territorios afectados por el sismo. Para hacerlo, los declarantes deben diligenciar la casilla 141 del formulario 210 (residentes) o la casilla 117 del formulario 110 (no residentes).

“Estamos muy agradecidos con las personas que, aun en medio de estas circunstancias, han cumplido con la presentación y pago de su impuesto de renta. Asimismo, hacemos un llamado a los contribuyentes de todo el país para que continúen respaldando este compromiso y consideren realizar el aporte voluntario previsto en la declaración, con el fin de contribuir a la reconstrucción y al apoyo de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto”, agregó.

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Masacre en Sevilla, norte del Valle del Cauca: tres personas asesinadas dentro de una vivienda rural

El triple homicidio ocurrió en la madrugada del lunes 24 de agosto, cerca del puente El Alambrado, en límites entre Valle y Quindío. La Policía ya investiga el crimen.

Tres personas fueron asesinadas dentro de una vivienda ubicada en el sector La Estación Caicedonia, zona rural de Sevilla, norte del Valle del Cauca, cerca del puente El Alambrado y en límites con el departamento del Quindío.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle, confirmó el triple homicidio en diálogo con Caracol Radio y señaló que las víctimas se encontraban compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas cuando ocurrió el ataque.

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“Los hechos son motivo de investigación”, indicó el oficial, quien confirmó el desplazamiento de un equipo especial de la Seccional de Investigación Criminal para establecer qué ocurrió y encontrar a los responsables.

El reporte inicial de las autoridades señala que hacia las 2:00 de la madrugada se recibió una alerta sobre un cuerpo tendido sobre la vía, lo que llevó a los uniformados hasta el lugar.

Entre las víctimas fueron identificados Édgar de Jesús Hernández, de 58 años, quien recientemente residía en la vivienda, y Daniela Saldarriaga, procedente de La Tebaida, Quindío. La identidad de la tercera víctima es Brayan Gutiérrez Sánchez.

Los cuerpos fueron inspeccionados y trasladados por las autoridades mientras avanzan las labores de Policía Judicial para establecer el móvil del crimen y determinar quiénes estuvieron detrás del ataque.

La zona donde ocurrió la masacre es un corredor rural cercano al río La Vieja y al puente El Alambrado, punto de conexión entre el Valle del Cauca y el Quindío.

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No paran los muertos en accidente de tránsito, una mujer muerta deja siniestro vial el fin de semana en Armenia

El hecho se presentó el domingo 23 de agosto en la noche en la avenida 19 con calle 19 norte en el sector de la CRQ al norte de Armenia donde una motocicleta chocó contra un bus de tinto

La víctima de 19 años de edad identificada como Mariana Aldana de 19 años de edad se movilizaba como parrillera de la moto y murió en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones, el conductor también resultó herido y se recupera en un centro asistencial, autoridades judiciales investigan causas que provocaron el siniestro vial

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Empresas Públicas de Armenia EPA. hace un llamado a todos sus usuarios y a la comunidad en general para que estén atentos ante la circulación de mensajes que ofrecen supuestos subsidios, ayudas económicas o beneficios a nombre de la entidad.

La empresa aclara que no está realizando convocatorias ni entregando subsidios mediante mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, enlaces o plataformas diferentes a sus canales oficiales. Este tipo de comunicaciones pueden ser utilizadas para obtener información personal, datos financieros o realizar cobros fraudulentos.

Por esta razón, se recomienda no ingresar a enlaces enviados desde números o cuentas desconocidas, no diligenciar formularios con información personal, no compartir códigos de verificación y no realizar pagos relacionados con estas supuestas ayudas.

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Antes de atender cualquier solicitud, la ciudadanía debe verificar la información a través de los canales oficiales de Empresas Públicas de y confirmar que la comunicación provenga directamente de la entidad.

El llamado es a no compartir ni reenviar mensajes de dudosa procedencia y a informar oportunamente cualquier situación sospechosa. Con estas medidas se busca prevenir estafas y proteger a los usuarios frente al uso indebido del nombre de la empresa.

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En completa normalidad está funcionando la oficina de pasaportes de la Gobernación del Quindío. Pese a la contingencia que se vive en la región por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto, el sistema para la expedición de estos documentos no se vio alterado por lo que se continúan agendando las citas de manera habitual.

El único cambio que se ha tenido es en el horario de atención debido a que este fue modificado para estar acorde al adaptado por la administración departamental que es de 7 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua.

La líder de la oficina de Pasaportes, Luz Alba Correa, indicó que se tiene habilitado el portal de solicitud de citas en la página web del Gobierno del Quindío así mismo se está realizando agendamiento presencial de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Añadió que las citas se están programando de manera rápida con plazos máximos de tres días calendario.

Las personas interesadas en la expedición o renovación de este documento oficial de viaje podrán solicitar su cita de manera virtual, a través del sitio: https://ventanillaunicavirtualquindio.gov.co/

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El representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Ángel Grisales Suárez, se reunió con el expresidente Gustavo Petro y la bancada del partido en la ciudad de Bogotá

El objetivo del encuentro era consolidar las estrategias relacionadas con la organización del partido político Pacto Histórico a nivel nacional.

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En deportes, Después del terremoto que afectó al Quindío, el programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS, liderado por Indeportes, retomó sus jornadas en diferentes municipios, llevando nuevamente actividad física, acompañamiento y espacios de encuentro a las comunidades,

El regreso comenzó en Quimbaya, uno de los municipios más afectados por el movimiento telúrico, donde los usuarios volvieron a encontrarse alrededor del ejercicio, entendiendo que la actividad física también puede ser una herramienta para cuidar la salud física y mental, recuperar la tranquilidad y fortalecer los vínculos comunitarios.

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Municipios como Calarcá y otros territorios del departamento también retomaron progresivamente sus actividades, demostrando que, después de una situación difícil, volver a encontrarnos, movernos y compartir, también hace parte del proceso de recuperación.

La solidaridad ha sido otro de los protagonistas. Los usuarios de HEVS se sumaron a la campaña “Juntos, reconstruimos al Quindío”, llevando ladrillos como donación para aportar a la recuperación de las familias y comunidades afectadas.