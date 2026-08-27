Más de 200 toneladas de ayudas humanitarias han llegado a la iglesia católica del Quindío

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Armenia

Tras más de 15 días del terremoto uno de los puntos clave ha sido la ayuda humanitaria para las personas que resultaron afectadas por lo que ha sido evidente la solidaridad de la comunidad en general.

A propósito, el padre José Balmore Cañola del banco de alimentos de la Diócesis de Armenia dijo que ha sido un trabajo muy fuerte donde realizan la gestión de las donaciones y recibirlas donde se han unido las diócesis de otros departamentos del país.

Destacó que han llegado al departamento camiones con alimentos no perecederos y mucho líquido sobretodo agua. Asimismo, dijo que cuentan con varios voluntarios lo que ha permitido un proceso más organizado con el fin de entregar las ayudas a los damnificados es así como las reciben, seleccionan, cuentan y realizan el registro donde lo pasan a la pastoral social que realiza la labor de caracterización.

Enfatizó que hasta el momento han entregado 8 mil paquetes solidarios entre mercados y artículos de aseo puntualmente en los municipios de Quimbaya y Montenegro que resultaron más afectados con toda la contingencia.

Recordó que la pastoral social y el banco de alimentos son los dos centros de acopio con los que cuentan actualmente para la organización y distribución de los mercados.

Monseñor

De otro lado Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia mencionó que la gestión de los recursos para la reconstrucción de las iglesias afectadas por el terremoto se concentrará en la misma Diócesis por lo que cualquier persona que desee donar puede hacerlo.

Fue claro que con lo anterior pretenden garantizar la transparencia en los recursos y la presentación de los informes donde incluso ya hay personas que se han vinculado.

En ese mismo sentido dijo que hay empresarios que se unirían al proceso, pero en la modalidad de obras por impuestos por lo que es un tema de esperar para conocer la determinación del gobierno nacional.

Sobre la iglesia de Quimbaya, resaltó que el término para el proceso es el de desmontar para evitar la demolición por lo que deberán realizarlo los expertos.