Miércoles 7 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El terremoto ha provocado cambios en los techos de algunas casas tradicionales en municipios como Filandia de tejas de barro a tejas de PVC, fibrocemento o metálicas. Foto: Adrián Trejos

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Fondo Milagro entra en operación: presidente anunció primeros recursos tras el terremoto. Desde Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que a partir de este miércoles 7 de octubre se dispondrá de un primer billón de pesos para la reconstrucción.

La puesta en marcha del Fondo se convierte en uno de los principales anuncios de la jornada, en momentos en que las regiones afectadas esperan acelerar el paso de la atención de la emergencia hacia la reconstrucción. El mecanismo había sido creado en septiembre para administrar y coordinar recursos públicos y privados destinados a las zonas golpeadas por el sismo.

Desde el 7 de octubre se empezaría a disponer de $1 billón y en noviembre se proyecta la contratación de $2,7 billones adicionales, con lo que el Gobierno plantea movilizar cerca de $4 billones para la recuperación de los territorios afectados.

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Durante su intervención, De La Espriella puso la reconstrucción como uno de los primeros asuntos que deberán discutirse en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

El mandatario aseguró que el propósito no debe limitarse a recuperar la infraestructura destruida o afectada por el terremoto, sino aprovechar el proceso para mejorar las condiciones de las ciudades.

“No quiero una reconstrucción limitada a reponer lo que se perdió, quiero que tenga una ambición mayor”, manifestó el presidente, quien sostuvo que la infraestructura que deba recuperarse tendría que quedar en mejores condiciones.

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Según las cifras presentadas durante el encuentro, el DNP tiene identificado un portafolio nacional de 334 grandes proyectos por aproximadamente $535,1 billones.

Para los tres departamentos del Eje Cafetero, el portafolio preliminar contempla 21 grandes iniciativas valoradas en aproximadamente $38 billones.

Sin embargo, el propio presidente hizo una precisión: los $38 billones no corresponden a recursos aprobados ni garantizados para la región. Se trata del valor estimado de un conjunto de proyectos que deberá ser estudiado para determinar su viabilidad e impacto.

“El hecho de que una iniciativa figure en un portafolio no significa que vaya a ser aprobada y ejecutada”, señaló el mandatario al pedir que no se confundan iniciativas en evaluación con compromisos de inversión.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis aprovecho la presencia del presidente Abelardo de la Espriella en el eje cafetero donde dio a conocer que son 100 mil los damnificados por el terremoto en ese departamento

Además, Galvis Bedoya hizo especial énfasis en la situación del sector turístico y empresarial, afectado por la disminución en la ocupación hotelera, que pasó de niveles cercanos al 78 % y 80 % a registros de entre el 15 % y 20 %.

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Asimismo, planteó proyectos estratégicos de infraestructura vial como la vía Aeropuerto Tarapacá, de 7,7 kilómetros, además de la necesidad de avanzar en las dobles calzadas Calarcá-Armenia, Armenia-Montenegro-Montenegro-Quimbaya y La Paila-Calarcá. También destacó la importancia de fortalecer el aeropuerto El Edén, para el cual ya se cuenta con un plan maestro y una primera fase de inversión estimada en cerca de $180.000 millones.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para proteger y recuperar las infraestructuras afectadas por el terremoto, como el mirador de Filandia y las iglesias del departamento, resaltando que estos espacios hacen parte de la identidad y del Paisaje Cultural Cafetero.

“El Eje Cafetero es el corazón de Colombia”, afirmó el mandatario al insistir en que la reconstrucción debe ir acompañada de una estrategia de recuperación económica, turística y patrimonial.

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A días de cumplirse dos meses del terremoto, en Armenia no han empezado las demoliciones a edificaciones afectadas por falta de conceptos técnicos

El próximo 10 de octubre se cumplen dos meses del terremoto que impactó varias regiones del país, sin embargo, muchas ya han iniciado con el proceso de demolición ante el riesgo que representan las edificaciones en mal estado.

Contrario a lo que ocurre en otros departamentos e incluso municipios del Quindío con menos recursos, en Armenia no han iniciado con las demoliciones.

Precisamente la secretaria de Infraestructura de la ciudad, Isabel Cristina Ortiz dio a conocer que a la fecha ya cuentan con un contrato con la Universidad del Quindío por mil millones de pesos que es relacionado con conceptos técnicos para que permita determinar si deben realizarse demoliciones parciales, totales o reforzamiento estructural.

Enfatizó que hasta tanto no se tengan los conceptos específicos y de personal especializado no se dará tramite a demoliciones porque es una intervención a predios de particulares.

En cuanto a las demoras en el proceso teniendo en cuenta que son dos meses de la emergencia, reconoció que es un tema de recursos donde el alcalde ha realizado gestión con todas las secretarías para reunir los 35 mil millones de pesos destinados.

Cabe anotar que a corte del 24 de agosto el reporte era de 12 mil familias afectadas, 4.800 viviendas no habitables, 832 viviendas destruidas y 346 viviendas averiadas en la cuidad.

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El servicio geológico colombiano dio a conocer el último reporte de la actividad sísmica asociada a las réplicas por el terremoto del 10 de agosto y los enjambres sísmicos en Chocó y Tolima cuya frecuencia e intensidad han disminuido de forma considerable en los últimos 10 días.

Sobre la Sismicidad en el municipio de Chaparral, que inició el 20 de septiembre de 2026 con profundidades menores a 30 km, donde se han localizado 1277 con magnitudes iguales o superiores a 2,0 ML, de los cuales 24 presentan magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML.

Los datos obtenidos por el SGC indican que a partir del 25 de septiembre se observa una disminución progresiva en la frecuencia diaria de eventos localizados, que pasó de 120 eventos ese día a valores entre 25 y 31 eventos diarios desde el 29 de septiembre y el 5 de octubre, con corte a las 4:00 p. m., localizaron 22 eventos

Desde el 30 de septiembre no se han localizado sismos de magnitud igual o superior a 4,0. En conjunto, estos datos indican que la secuencia sísmica de Chaparral continúa activa, aunque con frecuencias y magnitudes considerablemente menores que en el periodo de mayor actividad. Dado que se trata de un enjambre sísmico, no se descarta que se presenten nuevos eventos de magnitud comparable a los mayores registrados en la secuencia (hasta 4,5), algunos de los cuales podrían ser sentidos por la población.

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Con base en este análisis y, en particular, en la disminución sostenida de la frecuencia de los eventos, el SGC considera pertinente dar cierre al seguimiento periódico de estas secuencias mediante el Boletín de actividad sísmica destacada; por lo tanto, el presente es el último boletín de esta serie. Lo anterior no implica que la actividad sísmica haya finalizado: en las tres secuencias continúan registrándose eventos y no se descarta que se presenten nuevos sismos que podrían ser sentidos por la población.

Colombia es un país sísmicamente activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y Caribe genera sismos en la mayor parte del territorio nacional.

En promedio, en el país se registran del orden de 2500 sismos al mes, la mayoría no son perceptibles, siendo únicamente detectados mediante instrumentos especializados denominados sismógrafos.

Con el conocimiento científico actual, no es posible predecir los sismos, es decir, determinar con anticipación el lugar, el momento o la magnitud de un evento. Por esta razón, la preparación es la mejor herramienta de protección. Conocer las amenazas del territorio que habitamos, contar con un plan familiar de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en simulacros son acciones que contribuyen a reducir el riesgo y a salvaguardar la vida.

Por eso desde el Servicio Geológico Colombiano invitan a la comunidad a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y consultar las fuentes oficiales, como el SGC, para acceder a información verificada y actualizada sobre el monitoreo de la actividad sísmica.

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En el Quindío 400 hectáreas cobertura vegetal, fauna, flora y suelo se perdieron como consecuencia de 81 incendios forestales, piden no bajar la guardia a pesar de las lluvias que se han presentado.

Según el informe de la CRQ los 81 incendios forestales han dejado una afectación estimada de 409,54 hectáreas en los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.

Ante estos eventos, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, activó una ruta de trabajo que permitió a profesionales y técnicos de diferentes áreas realizar visitas de evaluación en las zonas afectadas y determinar los posibles impactos ambientales generados por los incendios.

Durante estas jornadas fueron evaluadas las condiciones de la cobertura vegetal, la fauna y flora silvestre, el suelo y el recurso hídrico, con el propósito de establecer la magnitud de las afectaciones y definir las acciones que contribuyan a la recuperación de las áreas degradadas.

Angélica Aranzasu, profesional especializada de la CRQ señaló que la evaluación ambiental permite además identificar las zonas que requieren acciones de recuperación y orientar las medidas necesarias para reducir los impactos sobre los ecosistemas afectados.

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Ante las condiciones de altas temperaturas y las condiciones de sequedad que pueden favorecer la propagación del fuego, la CRQ hace un llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención y evitar actividades que puedan generar incendios en zonas rurales y áreas de cobertura vegetal.

La Corporación también recuerda la importancia de informar oportunamente a las autoridades ante cualquier señal de incendio forestal. Una alerta temprana permite activar los mecanismos de respuesta y contribuir a proteger la vida, los ecosistemas y los recursos naturales.

Los graves incendios forestales registrados en una extensa zona de las veredas El Sinabrio y La Maizena Baja, en Pijao, dejaron profunda afectación sobre la cobertura vegetal, los suelos y los ecosistemas estratégicos de esta localidad cordillerana.

Frente a esta situación, la Gobernación del Quindío pondrá en marcha un plan integral de recuperación ambiental, articulado con las autoridades municipales y entidades ambientales, para avanzar en la restauración de las áreas afectadas y recuperar progresivamente las condiciones naturales de estos sectores.

A partir de estos estudios se determinarán los momentos adecuados para la siembra, las especies que mejor se adapten a cada lugar y las acciones necesarias para favorecer la recuperación natural de los ecosistemas.

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Isabel Cristina Hoyos Rincón, docente de la Universidad del Quindío, física, magíster en Física y doctora en Ingeniería Ambiental, responde preguntas cotidianas sobre la relación de la lluvia con El Niño y cómo la falta de agua puede influir en la energía, los alimentos, la salud, los animales y hasta en las lluvias que vienen después de la sequía. Explica, además, cómo impacta un fenómeno climático persistente a un territorio como el Quindío.

Si El Niño está presente, ¿por qué llueve en octubre en la región cafetera? Octubre hace parte de la segunda temporada de lluvias del año: según Cenicafé (centro de investigación científica y tecnológica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia), la migración de la Zona de Confluencia Intertropical hacia el centro del país y el paso de ondas tropicales del este producen en esta época los mayores volúmenes de precipitación en gran parte de la región Andina.

A eso se suma que El Niño no significa que deje de llover en todo el país: el Ideam explica que su efecto convive con las condiciones atmosféricas regionales y las oscilaciones intraestacionales, por lo que pueden darse al mismo tiempo déficit de lluvias en algunas zonas y precipitaciones fuertes en otras.

De hecho, el pronóstico de Cenicafé para octubre indica lluvias dentro de lo normal en amplios sectores de la región cafetera, con reducciones puntuales respecto al histórico.

De acuerdo con Hoyos Rincón, después de periodos prolongados de déficit hídrico, una lluvia fuerte no necesariamente recupera las reservas de agua. Si la intensidad de la precipitación supera la capacidad de infiltración del terreno, buena parte del agua puede desplazarse rápidamente por la superficie hacia quebradas y ríos.

El resultado puede ser bastante absurdo a primera vista, vemos mucha agua corriendo y poca agua almacenada. Además, una lluvia intensa puede producir crecientes e inundaciones sin resolver el déficit acumulado en el suelo, los acuíferos, los ríos o los embalses.

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¿Y qué pasa con la energía? Aquí aparece una de las vulnerabilidades de Colombia: una parte importante de su generación eléctrica depende del agua.

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. reportó que en agosto de 2026 el 61,5 % de la energía generada en el país fue hidráulica. Ese mismo mes, los aportes hídricos estuvieron en apenas el 74,46 % de la media histórica y completaron cuatro meses consecutivos por debajo de ese promedio.

Según explica Hoyos Rincón, una reducción prolongada de las lluvias puede disminuir los aportes a los embalses y aumentar la presión sobre el sistema eléctrico. Eso no significa que un episodio de El Niño produzca automáticamente apagones. Colombia tiene generación térmica, solar, eólica y otras fuentes que ayudan a compensar la reducción de la generación hidráulica. Pero la señal ya existe: menos agua significa menos margen.

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Envían a la cárcel a un hombre en el Quindío que extorsionaba a una familia y le exigía dinero para devolver mascota perdida.

En el Quindío, la Policía capturó a un hombre que utilizando la perdida y enfermedad de una mascota extorsionaba a una familia y le exigía dinero a cambio de regresar el animalito, el detenido fue enviado a la cárcel.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Brayan Stiven Herrera Lenis, por su presunta responsabilidad al extorsionar a una familia para devolverle a su mascota, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, URI de la Seccional Quindío le imputó el delito de extorsión agravada. El investigado no aceptó el cargo.

Los hechos se registraron el pasado 30 de septiembre en Filandia, Quindío, cuando el imputado, a través de una red social, contactó a los integrantes de la familia y les manifestó que tenía en su poder a la mascota que había sido reportada como desaparecida.

Posteriormente, les exigió una suma de dinero bajo el supuesto de que el canino se encontraba recibiendo atención veterinaria. Además, los habría intimidado con hacerle daño al animal si no accedían a sus pretensiones.

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El comandante de la Policía, coronel Gustavo Morales indicó “Según lo establecido durante la investigación, el hombre habría obtenido inicialmente $700.000 y después habría realizado una nueva exigencia por $1.000.000, condicionando la devolución de la mascota al pago del dinero y advirtiendo que, de no acceder a la exigencia, no volverían a verla”

Las víctimas denunciaron ante las autoridades y, en medio de una entrega controlada, Herrera Lenis fue capturado el 2 de octubre por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, teniendo en su poder el dinero producto de la extorsión.

Ante la denuncia presentada por la víctima, uniformados del GAULA coordinaron una entrega controlada en el municipio de Filandia. Durante el procedimiento, el presunto extorsionista recibió $200.000, momento en el que fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

Según la Policía el capturado registra anotaciones judiciales por extorsión, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, porte ilegal, tráfico de estupefacientes y hurto por medios informáticos.

Las labores adelantadas permitieron establecer, además, que el capturado podría estar relacionado con hechos similares, en los que presuntamente se habrían utilizado el mismo modus operandi con el propósito de realizar exigencias económicas.

La Policía Nacional invita a las personas que hayan sido víctimas de esta modalidad o que reconozcan circunstancias similares, a denunciar oportunamente a través de la línea 165.

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La situación de la salud del magisterio continúa siendo motivo de preocupación, por tal razón, la Personería Municipal de Armenia participó en una mesa de trabajo con representantes del FOMAG, líderes del sindicato de docentes del Quindío y autoridades departamentales, con el propósito de escuchar las inquietudes de los maestros y buscar alternativas de solución.

Durante el encuentro se analizaron las dificultades que se vienen presentando en la atención en salud y se plantearon diferentes alternativas para avanzar en respuestas oportunas para los docentes y sus familias.

Sin embargo, la jornada concluyó sin acuerdos definitivos. Ante este escenario, la Personería anunció que continuará ejerciendo vigilancia preventiva y acompañando los espacios de diálogo institucional.

Uno de los principales compromisos asumidos por la entidad es llevar esta situación a la Comisión Regional de Moralización, con el propósito de poner el caso en conocimiento de este escenario de articulación y buscar, desde allí, nuevas alternativas que permitan contribuir a la solución de las dificultades que enfrenta el magisterio.

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Continúan avanzando las obras de mejoramiento de la vía Filandia–Cruces. En el marco del proyecto de mejoramiento de vías secundarias en los municipios del Quindío, hoy se realizará un cierre parcial entre los kilómetros 5.100 y 5.500, en sentido Cruces–Filandia, con un solo carril habilitado.

La restricción estará vigente entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., mientras avanzan las actividades contempladas en el Contrato de Obra 008 de 2026. Se recomienda a los usuarios de la vía transitar con precaución y atender las indicaciones de señalización en el sector.

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En un 50% avanza la ejecución de la obra del intercambiador vial de Armenia

La secretaria de Infraestructura de la capital quindiana, Isabel Cristina Ortiz se refirió a una de las obras más importantes que se desarrollan actualmente que es la del intercambiador vial en inmediaciones del coliseo del Café.

Informó que a la fecha la obra avanza en un 50% de ejecución que comprende un componente de malla vial que está al 100%. Explicó que a partir del 15 de octubre iniciarán el proceso de excavaciones en puente norte y puente sur lo que permite un avance clave en la ejecución.

Fue clara que cuentan con pilotes entre ocho y 30 metros de profundidad por lo que con las excavaciones considera la visión que se tendrá del proyecto será otra porque se irá dando forma.

Además, dijo que a más tardar en el mes de diciembre esperan poder habilitar el paso por el sector de los puentes que ya fueron fundidos para impactar de manera positiva a la movilidad.

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La Contraloría General del Quindío informa a la opinión pública que, luego de una investigación interna adelantada mediante una Actuación Especial de Fiscalización solicitada por el Contralor General del Departamento, Perches Giraldo Campuzano, fueron identificados presuntos hechos irregulares relacionados con el manejo, registro y consignación de recursos de la entidad en las áreas de Contabilidad y Pagaduría de la Dirección Administrativa y Financiera.

Los resultados de la actuación fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Auditoría General de la República y la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Quindío, para que, en el marco de sus competencias, adelanten las actuaciones correspondientes.

Según el Contralor General del Quindío, Perches Giraldo Campuzano, la investigación comprendió el análisis de extractos bancarios oficiales, extractos hallados o remitidos internamente, libros auxiliares de bancos, órdenes de pago, movimientos del portal bancario, conciliaciones y comunicaciones con el Banco Davivienda, entre otros documentos.

La investigación determinó que al 31 de marzo de 2026 se evidenciaba una diferencia de $170.227.130. Uno de los principales hallazgos corresponde a un patrón que, según la reconstrucción bancaria, se habría presentado de manera progresiva desde el año 2019.

La evidencia analizada describe una secuencia en la que determinados débitos se realizaban efectivamente en las cuentas bancarias oficiales, pero posteriormente no aparecían registrados en los auxiliares contables o no contaban con una orden de pago identificable.

En otros casos, los documentos utilizados para las conciliaciones habrían omitido débitos efectivamente realizados o incorporado pagos que aún no habían sido ejecutados, generando diferencias que posteriormente se trasladaban a períodos siguientes.

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Entre los hechos identificados se encuentran que en 2019: se documentaron ocho débitos por $24.491.714 que no aparecían registrados contablemente, junto con ocho notas crédito que, según el informe, serían ficticias.

Así mismo entre 2020 a 2022: la diferencia correspondiente a 2019 habría permanecido incorporada en determinados extractos internos, manteniéndose una diferencia de $24.491.714 frente a los extractos oficiales. Por su parte en el 2023: se identificó un débito irregular por $10.405.693, cuyo destinatario fue identificado por Davivienda como Juan Manuel Rodríguez Barbosa, quien se desempeñaba como pagador de la entidad durante el período analizado.

Ya en el 2024: fueron identificados 12 débitos por un total de $87.067.119. De ellos, 11 cuentan con identificación bancaria del destinatario, mientras que uno presenta una discrepancia en el número de documento que requiere certificación. Para el año 2025: se identificaron ocho débitos por $43.982.944, con destino a Juan Manuel Rodríguez Barbosa.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, adelantará este miércoles y jueves una agenda de trabajo en Bogotá con entidades del Gobierno nacional, orientada a fortalecer la conectividad aérea, impulsar el turismo y avanzar en proyectos estratégicos para el departamento.

Durante la jornada del miércoles, participará en una mesa de trabajo con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; autoridades departamentales; y representantes de ProColombia, Fondo Milagro, Satena y la Federación Nacional de Cafeteros, para dar continuidad a los temas abordados durante la reciente visita del ministro al Quindío y gestionar nuevas rutas para el Aeropuerto Internacional El Edén.

El jueves, el mandatario se reunirá con representantes del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para abordar asuntos relacionados con el aeropuerto, entre ellos la posibilidad de establecer tasas e incentivos que favorezcan la operación de las aerolíneas y contribuyan a la apertura de nuevas rutas hacia el Quindío.

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290 personas se han beneficiado de puestos formales de trabajo a través de la estrategia de empleo que se lidera desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la alcaldía de Armenia.

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CRQ abrió 229 procesos sancionatorios ambientales; flora y recurso hídrico, los recursos más afectados

En este periodo, impusieron cerca de 203 medidas preventivas, se dio impulso procesal a aproximadamente 370 procesos sancionatorios ambientales y se profirieron cerca de 25 actos administrativos de terminación de procesos sancionatorios ambientales.

“Como en los años anteriores, los recursos principalmente afectados en el departamento del Quindío son flora y del recurso hídrico”, señaló Carolina Arango Vélez, profesional especializada de la Oficina Asesora de Procesos Sancionatorios Ambientales de la CRQ.

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Empresas Públicas de Armenia informa que hoy miércoles 7 de octubre se llevará a cabo una suspensión preventiva del servicio de acueducto en el Sector Hidráulico 16, debido a labores de revisión y mantenimiento interno de la estación reguladora de 6 pulgadas ubicada en la calle 10N. Horario estimado de suspensión: 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La suspensión será en los sectores Nueva Cecilia, C.R. La Rioja, C.R. Pasadena Country, C.R. Pietra Santa, C.R. Rincón de Andalucía, Fundadores, Los Profesionales, Providencia, Reserva de Cócora, sector Universidad del Quindío, entre otros aledaños

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La Alcaldía de Armenia, a través del Área de Protección al Consumidor, acompaña la orientación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia a los ciudadanos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y que tienen créditos, obligaciones bancarias o seguros.

La atención se realiza de martes a viernes en la Casa del Consumidor, ubicada en la carrera 16 #14-30, con el acompañamiento presencial de funcionarios de la Superfinanciera, con el propósito de informar y orientar a los usuarios sobre las medidas especiales de protección y alivio establecidas para los consumidores financieros afectados por la emergencia.

Entre estas medidas se contempla la posibilidad de refinanciar los créditos vigentes, ampliar los plazos y ajustar las condiciones de pago. De acuerdo con cada caso, las entidades financieras también pueden establecer períodos de gracia, tasas especiales, plazos adicionales y otros mecanismos de alivio.

En materia de seguros, las medidas buscan facilitar el pago de las primas y agilizar los procesos de reclamación y atención de los siniestros, de acuerdo con las condiciones de cada usuario y las disposiciones aplicables.

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La Junta Directiva de ANATO Capítulo Eje Cafetero anunció el nombramiento de Sebastián Martínez Barrios como nuevo Director Ejecutivo, en una decisión orientada a fortalecer la capacidad de gestión, ejecución y articulación institucional del gremio en Quindío, Risaralda y Caldas.

Su llegada se produce en una etapa que exige avanzar con mayor velocidad en la recuperación de la dinámica turística regional, convertir iniciativas en proyectos ejecutables, ampliar las oportunidades de promoción y comercialización para las agencias de viajes y consolidar una agenda común con autoridades, empresarios y actores de la cadena de valor.

Entre los principales retos de la nueva Dirección Ejecutiva estará profundizar el papel de ANATO como articulador regional del turismo y como plataforma para que las iniciativas gremiales lleguen a resultados concretos.

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Nuevamente el colegio Gimnasio Contemporáneo de Armenia se destaca a nivel nacional al estar dentro de las siete instituciones educativas con mejor calificación del Ranking Col-Sapiens, una clasificación que analizó más de 14.700 colegios de Colombia

Sapiens Research publicó la edición 2026-2027 del Ranking Col-Sapiens donde el colegio Gimnasio contemporáneo esta en el grupo D1, la categoría de mayor desempeño del escalafón donde hay otros seis colegios de varias ciudades del país

Seis de estos colegios ya hacían parte de D1 en la edición 2025-2026. El movimiento destacado fue el ascenso del Gimnasio Contemporáneo, que se incorporó al grupo de instituciones con el nivel académico más alto de la clasificación.

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Este 14 de octubre, cuando Armenia conmemore sus 137 años de fundación, se vivirá un día cívico en la ciudad, en cumplimiento del decreto expedido por el alcalde James Padilla García, y que hace parte de los actos conmemorativos por el aniversario de la capital quindiana.

Como es de conocimiento, la conmemoración de este año tendrá un significado particular, debido a que la programación festiva que tradicionalmente acompaña el aniversario fue cancelada por la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Sin embargo, la Alcaldía mantendrá los actos protocolarios propios de la fecha, los cuales se complementarán con una agenda artística y cultural durante octubre, que incluye la iniciativa de encontrarse en los sitios emblemáticos de la capital quindiana y alrededor de la memoria, la cultura y la historia.

La Administración Municipal confirmó que el 14 de octubre, el alcalde Padilla García presidirá los actos solemnes de conmemoración de los 137 años de Armenia y la entrega del Cordón de los Fundadores, distinción con la que la ciudad reconoce a personas o instituciones cuyos méritos, realizaciones y trayectoria han representado un aporte significativo al bienestar y desarrollo de la capital quindiana.

Para el ejecutivo municipal, declarar esta fecha como día cívico es una manera de invitar a los ciudadanos a hacer del aniversario una expresión colectiva de pertenencia y respeto por la ciudad, por tanto, la Alcaldía de Armenia invita a la comunidad, instituciones, organizaciones, gremios, comerciantes y diferentes sectores de la sociedad a vincularse a los actos protocolarios programados para el aniversario y vivir la fecha como muestra de civismo.

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En un país donde emprender se ha convertido en una de las principales alternativas para generar ingresos, el Politécnico Grancolombiano, a través de su Centro de Emprendimiento, pone a disposición de los quindianos 10 cursos virtuales completamente gratuitos, diseñados para ayudar a vender más, organizar mejor un negocio y tomar decisiones estratégicas desde el primer día. La iniciativa estará disponible hasta el 15 de diciembre de 2026.

La convocatoria está dirigida a cualquier persona en Quindío que tenga un negocio, venda a través de redes sociales o esté pensando en emprender. No se requiere experiencia previa, lo que abre la puerta tanto a quienes están comenzando como a quienes buscan fortalecer un negocio ya existente.

Los interesados pueden enviar sus datos de contacto por correo electrónico a proyectoempresarial@poligran.edu.co. Al tratarse de cursos completamente virtuales y gratuitos, los participantes pueden acceder fácilmente y avanzar a su propio ritmo, adaptando el aprendizaje a sus horarios y responsabilidades diarias.

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Con el lema “el arte de volvernos a encontrar” hoy se inicia la versión 25 del Festival Internacional de Artes de Armenia que organiza Teatro Azul con la participación de grupos de danza contemporánea y música de Argentina, España y Colombia.

Hoy miércoles 7 de octubre a las 7y30 de la noche estará en escena la agrupación española Provisional Danza que presentará una función doble de danza contemporánea tituladas “Entre maguas” y “Estos finales no me gustan nada” el valor del ingreso es 2x1 es decir 40 mil pesos boleta para dos personas, mayor información en www.teatroazul.com o al celular 3187899582

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En deportes, Tres medallas de bronce, consiguió Erika Andrea Vázquez para el Quindío en el primer Campeonato Nacional Clasificatorio a Juegos Paranacionales 2027 en tenis en sillas de ruedas, disputado en Cali.

La deportista obtuvo una medalla en sencillos femenino, otra en dobles femenino y una tercera en dobles mixtos, resultados que le permiten avanzar en su preparación rumbo a las justas nacionales de 2027.

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De otro lado, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA presentó los principales resultados de su gestión en 2026. A través de sus programas de formación deportiva, actividad física, recreación y deporte social comunitario, el Instituto registra cerca de 60.000 atenciones en la ciudad.

Entre los resultados destacan 8.647 niños atendidos en los Centros de Exploración y Desarrollo Motriz, 7.100 estudiantes participantes en los Juegos Intercolegiados y 14.143 personas vinculadas a los programas de recreación. Las escuelas de formación deportiva reúnen a 1.883 niños en 73 escuelas y 16 disciplinas, con presencia en las 11 comunas.