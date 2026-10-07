¿Por qué Armenia no ha iniciado con las demoliciones tras las afectaciones por el terremoto?

Armenia

El próximo 10 de octubre se cumplen dos meses del terremoto que impactó varias regiones del país, sin embargo, muchas ya han iniciado con el proceso de demolición ante el riesgo que representan las edificaciones en mal estado. Contrario a lo que ocurre en otros departamentos e incluso municipios del Quindío con menos recursos, en Armenia no han iniciado con las demoliciones.

Ante esto, la secretaria de Infraestructura de la ciudad, Isabel Cristina Ortiz, dio a conocer que a la fecha ya cuentan con un contrato con la Universidad del Quindío por mil millones de pesos que es relacionado con conceptos técnicos para que permita determinar si deben realizarse demoliciones parciales, totales o reforzamiento estructural.

Enfatizó que hasta tanto no se tengan los conceptos específicos y de personal especializado no se dará tramite a demoliciones porque es una intervención a predios de particulares.

“Digamos que hasta tanto no tengamos esos conceptos específicos de personal especializado con equipos y demás, no se dará ningún trámite a las demoliciones, ya que obviamente vamos a entrar a intervenir predios de particulares y esto digamos que sobre todo tiene una trazabilidad muy jurídica que inicia desde el componente técnico que es la valoración que vamos a hacer”, indicó.

Añadió: “Entonces, esperamos ya muy pronto estar en terreno con la Universidad del Quindío haciendo y valorando estas edificaciones que están tan afectadas y que podamos empezar a tener los conceptos para que el municipio pueda empezar a tomar las decisiones respectivas”.

En cuanto a las demoras en el proceso teniendo en cuenta que son dos meses de la emergencia, reconoció que es un tema de recursos donde el alcalde ha realizado gestión con todas las secretarías para reunir los 35 mil millones de pesos destinados.

“inicialmente ustedes saben que es un tema de recursos, pues no hemos tenido digamos recursos por parte del Gobierno Nacional, el alcalde ha hecho un esfuerzo muy grande en poder y con todas las secretarías con el fin de poder acopiar esos 35.000 millones de pesos”, mencionó.

Añadió: “Entonces, digamos que se estaba haciendo todo un ejercicio interno de barrido, de revisión qué podíamos hacer, cómo podemos abordar la emergencia porque el alcalde tiene digamos en sus prioridades y de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado poder hacerlo. Cada uno revisó y se pudo completar este fondo que a hoy ya digamos contamos con unos recursos y obviamente se pudo hacer un trámite, una disponibilidad presupuestal para poder contratar. A hoy es importante aclarar que los conceptos que tenemos son conceptos visuales de habitabilidad”.

Cabe anotar que a corte del 24 de agosto el reporte era de 12 mil familias afectadas, 4.800 viviendas no habitables, 832 viviendas destruidas y 346 viviendas averiadas en la ciudad.