Santander reitera recompensa de hasta $50 millones tras hallazgo de bandera alusiva al ELN

Una bandera, al parecer alusiva al ELN, instalada en una zona rural de Santander motivó una alerta de la comunidad. Ejército y Policía acudieron al lugar y la retiraron. Tras el hecho, la Gobernación reiteró que ofrece hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a quienes buscan intimidar a la población.

El llamado es a entregar información. Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, recordó el ofrecimiento y pidió colaboración para anticipar este tipo de acciones.

“Quiero recordarle a todos los santandereanos que la Gobernación de Santander tiene una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, señaló.

En el retiro de la bandera participaron uniformados de la Quinta Brigada del Ejército y del Departamento de Policía de Santander.

Los homicidios bajan, pero preocupa la muerte de líderes. Según Arenas, el Magdalena Medio registra 40 homicidios menos que en el mismo periodo de 2025. El funcionario también advirtió sobre los asesinatos de líderes sociales en Barrancabermeja y Puerto Parra, y hechos contra la vida en Puerto Wilches.

Ese será uno de los asuntos de la reunión de seguridad prevista para este miércoles en Barrancabermeja. Allí se revisarán las estrategias frente a los homicidios y los protocolos de protección para líderes sociales.

La Gobernación informó que recibirá información ciudadana por los canales institucionales, con mecanismos para mantener su reserva.