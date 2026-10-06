Ataque sicarial en Barbosa, Santander, deja dos muertos y una mujer herida: hay consejo de seguridad

Un ataque con arma de fuego registrado en la mañana de este lunes el 5 de octubre en Barbosa, Santander, dejó dos personas muertas y una mujer herida.

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, los hechos ocurrieron hacia las 9:50 de la mañana, cuando un hombre de 49 años identificado como Yesid Camacho Torres, reconocido empresario del municipio, se movilizaba en su vehículo y fue atacado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

Según las autoridades, el vehículo utilizado por los agresores había sido hurtado horas antes en Barbosa.

Durante el ataque, las hermanas Margot Pacheco Lagos y Lucidia Pacheco Lagos, que se encontraban en el sector resultaron heridas. Una de ellas, Margot, fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció, mientras que la otra mujer permanece bajo observación médica.

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Tras lo ocurrido, las autoridades realizaron un consejo de seguridad y anunciaron el despliegue de investigadores de la Policía Judicial, inteligencia, Fiscalía y CTI para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y lograr su captura.

El coronel Atuesta Zárate hizo además un llamado a la comunidad para que entregue cualquier información que permita ubicar a los responsables. Las autoridades indicaron que se están difundiendo imágenes de los presuntos agresores y garantizaron absoluta reserva a quienes suministren información a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.

El consejo de seguridad continuará este martes 6 de octubre a partir de las ocho de la mañana, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este doble homicidio.