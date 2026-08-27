Iniciativa de Santander nacida para ayudar al Chocó busca recaudar fondos con concierto y radiotón

En medio de la respuesta humanitaria, la Cruz Roja de Santander ha desplegado en el Chocó distintas ayudas desde que ocurrió el sismo, una de ellas fue una tractomula que llegó hasta los municipios de Istmina y Quibdó como parte de la respuesta humanitaria. Durante la entrega de mercados y elementos de aseo, los voluntarios constataron que el hospital había sufrido daños estructurales importantes, una situación que puso en riesgo su capacidad para seguir atendiendo a los habitantes del departamento.

“La primera tractomula que se envió fue con muchísimas toneladas de ayuda que llegaron a Istmina y a Quibdó, entonces ahí fue donde se vio la necesidad de apoyar el hospital”, explicó Rosa Pineda González, dama gris y voluntaria de la Cruz Roja de Santander.

González, señala que la decisión de enfocar la ayuda específicamente en el Hospital se trata del centro de atención de primer nivel más grande del Chocó, por el cual depende la mayor parte de la población que requiere atención médica en la región.

A esta causa se sumaron artistas como Heredero, Grupo Domino, Diana Burco, Joan Sebastián, entre otros músicos que decidieron participar de manera solidaria en la jornada.

Además del concierto, se realizará una radiotón para ampliar las posibilidades de donación; Las personas que no puedan asistir también podrán contribuir mediante aportes a las cuentas de la Cruz Roja Colombiana.

Aunque no se estableció una meta económica específica, los organizadores esperan llenar el teatro y recaudar los recursos suficientes para contribuir a que el hospital de Chocó pueda ser habilitado y continuar atendiendo a la población.