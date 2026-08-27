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27 ago 2026 Actualizado 12:58

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Bucaramanga

Santander: Levantan bloqueo en el relleno sanitario Barrancabermeja tras mediación de Procuraduría

La comunidad había cerrado el acceso para exigirle a la Alcaldía soluciones al suministro de agua potable.

Levantan bloqueo relleno sanitario de Barrancabermeja, Santander, tras mediación de la Procuraduría. Crédito: Procuraduría.

Levantan bloqueo relleno sanitario de Barrancabermeja, Santander, tras mediación de la Procuraduría. Crédito: Procuraduría.

Levantan bloqueo relleno sanitario de Barrancabermeja, Santander, tras mediación de la Procuraduría. Crédito: Procuraduría.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Habitantes de Patio Bonito levantaron el bloqueo que mantenían en la entrada del relleno sanitario operado por Veolia en Barrancabermeja. La decisión se tomó tras una jornada de diálogo mediada por la Procuraduría.

La comunidad había cerrado el acceso para exigirle a la Alcaldía soluciones al suministro de agua potable. Según los habitantes, la Administración Distrital ha incumplido los compromisos asumidos frente a la prestación del servicio.

Mientras se mantuvo el bloqueo, los camiones recolectores no pudieron ingresar al relleno para descargar la basura. Esto provocó acumulación de residuos, malos olores y preocupación por posibles afectaciones sanitarias y ambientales en la ciudad.

Durante el diálogo se acordaron medidas para atender las solicitudes de la comunidad. Sin embargo, la Procuraduría no informó cuáles fueron los acuerdos ni los plazos fijados para cumplirlos.

La reapertura del relleno permitió normalizar la recolección de basura en Barrancabermeja. La Procuraduría verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos con los habitantes de Patio Bonito.

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