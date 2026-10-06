Alcalde de Bucaramanga asiste a mesa de trabajo por conflicto en Normal Superior

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla asistió a la mesa de trabajo en la que se escucha otra vez a representantes de los diferentes estamentos de la Escuela Normal Superior en un intento por superar el conflicto suscitado en las últimas dos semanas en este plantel educativo.

El mandatario acudió a la reunión junto a la secretaria de Educación, Martha Cecilia Guarín; a lo largo de la mañana de este martes, ambos han escuchado las inquietudes de los docentes con relación a las decisiones adoptadas por la rectora Ana Isabel Pino.

El conflicto en la Normal se manifestó por primera vez desde que un grupo de estudiantes de grado Once efectuó una protesta en el intercambiador del Mesón de Los Búcaros. Luego, los maestros se refirieron a una serie de arbitrariedades como la eliminación de espacios y expresiones de tipo cultural y los señalamientos que estigmatizan a algunos de sus colegas.

Asistentes a la mesa de trabajo de la Normal Superior de Bucaramanga Ampliar Asistentes a la mesa de trabajo de la Normal Superior de Bucaramanga Cerrar

En una intervención en la mesa de trabajo de este martes, la secretaria de Educación se refirió a la distribución de un mobiliario que había llegado para los estudiantes de grado Once y que finalmente se destinó a otros grupos del plantel.