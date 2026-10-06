Confirman captura de responsables del asesinato de un comerciante y una mujer en Barbosa, Santander

El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, lamentó el homicidio de Yesid Camacho y Margot Pacheco, ocurrido en la mañana del lunes 5 de octubre en este municipio de Santander, y aseguró que el hecho genera preocupación debido a que, según señaló, Barbosa llevaba un periodo prolongado sin registrar hechos de violencia de esta naturaleza.

Las autoridades confirmaron que tras conocerse el crimen, se activó de manera inmediata un operativo con participación de diferentes organismos de seguridad, con el objetivo de evitar que los responsables pudieran escapar por las distintas vías de acceso y salida del municipio.

El mandatario destacó la reacción del comando departamental de la Policía, la Dijín y la Fiscalía, así como la articulación de los organismos de seguridad en la región. Uno de los aspectos que resaltó el alcalde fue la colaboración de los habitantes de la provincia de Vélez, quienes, según explicó, entregaron información sobre los posibles movimientos de los responsables.

“La colaboración de la gente fue fundamental”, señaló Marco Alirio Cortés, al referirse a los reportes ciudadanos que permitieron alertar a las autoridades sobre los lugares por donde podrían movilizarse los responsables del ataque.

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En diálogo exclusivo con Caracol Radio, el comandante de la Policía Santander, el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, reveló que los capturados son dos hombres jóvenes: uno de 21 años, de nacionalidad venezolana, y otro de 20 años, colombiano y procedente de Barrancabermeja.

El oficial señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, ambos habrían llegado a Barbosa hace aproximadamente 15 días, aparentemente para realizar labores de seguimiento y verificar las condiciones para ejecutar el homicidio.

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La Policía sostiene que se trató de un ataque sicarial y no de un hurto o un intento de fleteo. El objetivo principal era Yesid Camacho Torres, mientras que las dos mujeres que se encontraban en el lugar resultaron afectadas de manera colateral. Una de ellas falleció y la otra permanece fuera de peligro.

Ahora, además de avanzar en la judicialización de los dos capturados como presuntos autores materiales, las autoridades buscan establecer quién pagó y ordenó el asesinato.