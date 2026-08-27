Precio del café HOY 27 de agosto: Continúa en caída el precio del grano tras último reporte

Primer plano de un fondo de granos de café. - Foto Getty Images

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 27 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 27 de agosto de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 27 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,200,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 27 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café continua en una tendencia baja en su precio. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 26 de agosto, la cotización cerró en los $2,260,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyó unos $60.000 COP.

¿Porqué el café produce ese aroma tan distinguido?

Según la federación Nacional de Cafeteros, los aromas del café se despliegan únicamente bajo el efecto del calor, durante la torrefacción. Un fenómeno complejo de mutaciones entre proteínas, ácidos e hidratos de carbono provoca la emanación de muchísimos aromas (se pueden contar hasta un millar de compuestos aromáticos diferentes). Estas notas aromáticas pertenecen a familias de aromas muy diferentes.

El poder del aroma de la bebida es tan notorio, que incluso muchas personas piensan que es más agradable oler el café que tomarlo.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 27 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 18 de agosto, en referencia FR 94:

ARMENIA : Carga: $2,200,500 | Kilo: $17,604 | Arroba: $220,050

: Carga: $2,200,500 | Kilo: $17,604 | Arroba: $220,050 BOGOTÁ : Carga: $2,199,250 | Kilo: $17,594 | Arroba: $219,925

: Carga: $2,199,250 | Kilo: $17,594 | Arroba: $219,925 BUCARAMANGA : Carga: $2,198,875 | Kilo: $17,591 | Arroba: $219,888

: Carga: $2,198,875 | Kilo: $17,591 | Arroba: $219,888 BUGA : Carga: $2,201,250 | Kilo: $17,610 | Arroba: $220,125

: Carga: $2,201,250 | Kilo: $17,610 | Arroba: $220,125 CHINCHINÁ : Carga: $2,200,375 | Kilo: $17,603 | Arroba: $220,038

: Carga: $2,200,375 | Kilo: $17,603 | Arroba: $220,038 CÚCUTA : Carga: $2,198,375 | Kilo: $17,587 | Arroba: $219,838

: Carga: $2,198,375 | Kilo: $17,587 | Arroba: $219,838 IBAGUÉ : Carga: $2,199,625 | Kilo: $17,597 | Arroba: $219,963

: Carga: $2,199,625 | Kilo: $17,597 | Arroba: $219,963 MANIZALES : Carga: $2,200,375 | Kilo: $17,603 | Arroba: $220,038

: Carga: $2,200,375 | Kilo: $17,603 | Arroba: $220,038 MEDELLÍN : Carga: $2,199,625 | Kilo: $17,597 | Arroba: $219,963

: Carga: $2,199,625 | Kilo: $17,597 | Arroba: $219,963 NEIVA : Carga: $2,198,750 | Kilo: $17,590 | Arroba: $219,875

: Carga: $2,198,750 | Kilo: $17,590 | Arroba: $219,875 PAMPLONA : Carga: $2,198,500 | Kilo: $17,588 | Arroba: $219,850

: Carga: $2,198,500 | Kilo: $17,588 | Arroba: $219,850 PASTO : Carga: $2,198,500 | Kilo: $17,588 | Arroba: $219,850

: Carga: $2,198,500 | Kilo: $17,588 | Arroba: $219,850 PEREIRA : Carga: $2,200,375 | Kilo: $17,603 | Arroba: $220,038

: Carga: $2,200,375 | Kilo: $17,603 | Arroba: $220,038 POPAYÁN : Carga: $2,200,625 | Kilo: $17,605 | Arroba: $220,063

: Carga: $2,200,625 | Kilo: $17,605 | Arroba: $220,063 SANTA MARTA : Carga: $2,202,125 | Kilo: $17,617 | Arroba: $220,213

: Carga: $2,202,125 | Kilo: $17,617 | Arroba: $220,213 VALLEDUPAR: Carga: $2,199,750 | Kilo: $17,598 | Arroba: $219,975

¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

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