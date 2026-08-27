Exministro, Pedro Sánchez volvió a Boyacá. Muchos dicen que prepara candidatura a la Gobernación

El exministro, oriundo de Boavita, no descarta servir desde otros escenarios y mantiene abierta la posibilidad de aspirar a la Gobernación de Boyacá.| Foto: Colprensa / Cristian Bayona

Boyacá

En redes sociales se conoció un video del exministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez reunido el 25 de agosto con familiares y amigos en el Puente de Boyacá compartiendo un piquete de gallina y al cual él llegó con mantecadas.

El militar en retiro apareció 17 días después de dejar el cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, “cumpliendo la cita para encontrarme con mis paisanos de Boavita, quienes van a poner las preguntas, yo traje la mantecada”, dijo Sánchez.

Entre risas y recuerdos de su infancia con su familia en Boavita trajo a colación máximas de sus padres, “mijo haga el bien sin mirar a quién y no se achicopale por nada, no se doblegue ante la adversidad o ante las limitaciones”.

Reiteró que, “uno no decide dónde nacer, pero sí que hacer con su vida y lo más importante siempre será que cuando ya dejemos de existir en este mundo, en el cual somos apenas un instante en la eternidad, dejemos un legado para siempre”.

El pasado 3 de agosto, cuatro días antes de terminar el gobierno y luego de estar cerca de veinte días ausente por una incapacidad médica fue invitado al programa la Luciérnaga de Caracol Radio para la sección ‘Sin Anestesia’, en el que le preguntaron si estaría interesado en aspirar a la gobernación de Boyacá y, aunque no dijo que sí, si dejó abierta la puerta a esa posibilidad.

“Donde crea que yo pueda servir, lo haré con mucho cariño. Yo no soy político, soy soldado, desde mi juventud soy soldado. En este momento, la verdad es que lo único que busco yo es el bien general y poner mis intereses personales subordinados a lo que quiera el país”, aseguró.

Teniendo en cuenta que Pedro Arnulfo Sánchez Suárez fue ministro del Gobierno de Gustavo Petro, no se descarta que pueda ser candidato a la Gobernación de Boyacá del Pacto Histórico, ya que Pedro José Suárez Vacca no podría aspirar teniendo en cuenta la condena de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 68 meses y 24 días de prisión por los delitos de prevaricato por acción agravado en modalidad de delito continuado.