Taxis ahora podrán salir a municipios cercanos sin planilla de viaje, con el Decreto 1001

secretaria de Movilidad y vida deberá definir cuáles localidades harán parte del área de influencia de la capital boyacense.. (Colprensa - Catalina Olaya)

Boyacá

Los taxis formalmente habilitados para prestar el servicio individual podrán movilizarse hacia municipios cercanos sin necesidad de portar la tradicional planilla de viaje, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1001 expedido por el Gobierno Nacional.

José Manuel Rodríguez, gerente de la empresa Taxi Ya, explicó en diálogo con Caracol Radio que la medida responde a una solicitud que el gremio venía realizando desde hace varios años.

“Claro que nos beneficia. Ese decreto llena algunas expectativas que tenía el gremio ya desde hace unos buenos años atrás. Era una petición que se había hecho al Ministerio y finalmente terminaron sacándolo en este Decreto 1001”, señaló.

El exgerente explicó que la norma permite que los taxis de las ciudades capitales puedan salir de su área habitual de operación hacia municipios que cumplan las condiciones establecidas. De esta manera, el requisito conocido como “conduce” o planilla de viaje deja de ser necesario en estos desplazamientos.

Sin embargo, aclaró que todavía se deben definir cuáles serán los municipios que harán parte del área de influencia de Tunja. Para ello, la Secretaría de Movilidad y vida de la capital boyacense adelanta conversaciones con la Policía de Carreteras con el propósito de establecer las zonas comunes y expedir la reglamentación correspondiente.

“Quedaron de reunirse oficialmente con la Policía de Carreteras para definir cuáles municipios entrarían como área de influencia y se pueda sacar una circular reglamentando oficialmente a cuáles municipios podrían salir sin planilla los taxis debidamente legalizados en la ciudad de Tunja”, explicó.

Entre los municipios que, preliminarmente, podrían hacer parte de esta área de influencia se encuentran Soracá, Chivatá, Oicatá, Cómbita, Motavita, Cucaita y posiblemente Samacá.

El usuario sería uno de los principales beneficiados

La medida también podría tener un impacto en el costo de los desplazamientos hacia los municipios cercanos, debido a que los conductores ya no tendrían que asumir el costo asociado a la planilla de viaje.

Rodríguez explicó que, mientras el servicio urbano continuará funcionando con el taxímetro, los recorridos hacia los municipios circunvecinos se manejarían como servicios expresos.

“Naturalmente, al no tener que pagar el ‘conduce’ o planilla, se supone que los servicios van a bajar. El gran beneficiado de todo esto es el usuario como tal”, sostuvo.

No obstante, el exgerente de Taxi Ya hizo énfasis en que los conductores deben continuar cumpliendo con todos los requisitos legales y portar la documentación correspondiente.

“El eximirse de planilla no le da derecho a que salga sin sus respectivos documentos, incluida su tarjeta de control”, precisó.

Rodríguez también aclaró que la medida no significa que los taxis de otros municipios puedan llegar a Tunja a prestar libremente el servicio. Según explicó, esta posibilidad está relacionada con las condiciones establecidas para las ciudades capitales y no habilita automáticamente a vehículos de otros municipios para operar dentro de la capital boyacense.

El gremio espera que la Alcaldía de Tunja y las autoridades de tránsito definan pronto los municipios que podrán ser atendidos bajo esta nueva disposición y que se aclaren las demás inquietudes relacionadas con la aplicación del Decreto 1001.