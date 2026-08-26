Oficial: Ramón Jesurún es reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

En la tarde del 26 de agosto se confirmó la reelección de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Luego de una reunión por los integrantes elegidos por la Asamblea, se confirmó que el nuevo comité, con Jesurún a la cabeza, tendrá un periodo de cuatro años y terminará labores en 2030.

El periodo que iniciará este 28 de agosto será el último en el que el actual presidente podrá ejercer el cargo, debido a que, con dos mandatos, cumple con el límite máximo permitido de reelección. En el marco de este panorama, el Ministerio del Deporte declaró que fue legal, ya que su primer periodo, cuando llegó al cargo en reemplazo de Bedoya, no contó como una reelección por votos de la Asamblea.

Los retos de Jesurún en su último periodo

El presidente tendrá dentro de sus desafios llevar a la Federación a luchar por los dos títulos más importantes a nivel de la selección masculina de mayores a los que Colombia puede aspirar. En el año 2028 se jugará la Copa América, que aún tiene sede por confirmar, y el Mundial 2030 en Portugal, España y Marruecos.

Durante la presidencia de Jesurún la hazaña de conseguir dichos títulos no ha sido posible para la selección, estando lo más cerca en año 2024, final de Copa América que se perdió contra la Selección Argentina en tiempo extra.

El título más reciente que logró una selección colombiana, fue este año de la mano de la Sub-17 de fútbol másculino, que logró quedarse con el campeonato Sudamericano en Paraguay, en el cual venció a Brasil en semifinales y a Argentina en la gran final.

Este será el comité ejecutivo

El órgano directivo que acompañará al presidente también fue presentado en el comunicado de prensa publicado en ‘X’. Dichos miembros son: Carlos Mario Zuluaga, Álvaro González, Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez.

Además, formalizan que “quedaron conformadas las siete Comisiones Asesoras de la Federación”, que de igual manerá estarán en el periodo de 2026 hasta el 28 de agosto del año 2030.