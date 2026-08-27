Distrito acoge alivio tributario del 50% para morosos de predial, vehículos e ICA en Bogotá

¿Cuáles son los alivios tributarios que trae el decreto de emergencia económica? Le contamos

Colombia

La Administración Distrital acogió la propuesta del concejal Rolando González para incluir un alivio tributario del 50% sobre intereses y sanciones dentro de la reforma tributaria presentada este miércoles ante el Concejo de Bogotá.

La medida está dirigida a los contribuyentes que tienen deudas pendientes por concepto de impuesto predial, vehículos e Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y que decidan ponerse al día con sus obligaciones.

Durante la conversación de este miércoles, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, confirmó que la propuesta será incorporada al proyecto.

“Acogimos esa solicitud que usted nos hizo dentro de la propuesta de la Administración”, confirmó la secretaria de Hacienda.

¿A quiénes beneficiaría el alivio tributario?

El beneficio aplicaría a los contribuyentes morosos de:

Impuesto predial.

Impuesto de vehículos.

Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

La propuesta contempla una reducción del 50% en intereses y sanciones para quienes decidan normalizar su situación tributaria.

Una medida para recuperar cartera

González había planteado la iniciativa meses atrás como una alternativa para aliviar la carga económica de los contribuyentes, facilitar el pago de las obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, contribuir a la recuperación de cartera de la ciudad.

De acuerdo con la información presentada, actualmente cerca de 1,2 millones de contribuyentes adeudan alrededor de $12,5 billones en impuestos. De ese monto, aproximadamente $7 billones corresponden a intereses y sanciones.

La iniciativa busca que estos recargos no se conviertan en una barrera para los ciudadanos que tienen la intención de ponerse al día.

La reforma ya genera reacciones

Durante el inicio del debate de la reforma tributaria, el concejal Juan David Quintero planteó reparos frente al proyecto y pidió que la iniciativa incluya compromisos concretos en materia de tecnología, seguridad, movilidad e iluminación.

“La Reforma Tributaria debe crear la ciudad inteligente, poner un Alexa por toda Bogotá para de verdad tener seguridad, buena movilidad y excelente iluminación. Si no se comprometen y se logra eso, no apoyamos este proyecto. Pensemos en Bogotá”, señaló Quintero al inicio del debate.