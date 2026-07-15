Gestión liderada desde el Huila logra alivio tributario para cooperativas cafeteras

Dilberto Trujillo aseguró que la nueva interpretación de la DIAN representa un alivio para las cooperativas cafeteras y asociaciones agropecuarias del país. Foto Redes Sociales

Neiva

Las cooperativas y asociaciones cafeteras del país recibieron un alivio jurídico luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) modificara la interpretación que venía aplicando sobre las compras de productos agropecuarios pagadas en efectivo. La decisión permitirá frenar procesos sancionatorios que durante varios años comprometieron la estabilidad financiera de decenas de organizaciones dedicadas a la comercialización de café.

De acuerdo con el dirigente cafetero Dilberto Trujillo, entre 2018 y 2019 la DIAN comenzó a imponer sanciones multimillonarias a cooperativas y asociaciones por adquirir café y pagarlo en efectivo, una práctica tradicional en el mercado cafetero colombiano. En el Huila, dos asociaciones y cinco cooperativas enfrentaban procesos administrativos por esta situación, algunos con sanciones ya impuestas que las ponían en riesgo de liquidación.

Según explicó Trujillo en Caracol Radio, la entidad tributaria interpretaba que todas las transacciones comerciales debían realizarse mediante cheque o consignación bancaria, desconociendo la dinámica propia del sector cafetero. "A la DIAN se le olvida que más del 80% y 85% del café se comercializa entre sábados y domingos y que la gente lo que necesita, lo que requiere es plata en efectivo para pagar jornaleros y comprar la remesa", afirmó.

La situación llevó a que representantes de cooperativas y asociaciones cafeteras de diferentes regiones del país sostuvieran una mesa de trabajo con la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura. El proceso fue liderado, entre otros, por Fernando Vargas, gerente de Cadefihuila, y Mauricio Rivera, gerente de Coocentral, quienes promovieron una estrategia conjunta para solicitar la revisión de la interpretación del Estatuto Tributario.

Como resultado de las reuniones, la DIAN acogió una nueva interpretación del artículo 771-5 del Estatuto Tributario y empezó a aplicar el parágrafo quinto, que establece un tratamiento especial para las cooperativas y asociaciones del sector agropecuario. Según Dilberto Trujillo, esto permite que hasta el 70 % de las compras realizadas en efectivo tengan reconocimiento fiscal y no generen sanciones.

"Se logró que la DIAN reconociera que estaba haciendo una interpretación equivocada del Estatuto Tributario. Ahora se aplicará el parágrafo que permite a las cooperativas y asociaciones agropecuarias realizar hasta el 70 % de sus compras en efectivo sin que ello genere sanciones tributarias", explicó.

El dirigente precisó que la medida trasciende al sector cafetero y beneficia a las cooperativas y asociaciones agropecuarias del país que realizan compras directas a pequeños productores bajo las mismas condiciones.