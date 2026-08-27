DIMAR refuerza controles al transporte marítimo hacia el Parque Tayrona

Capitán Julio César Monroy y Parques Nacionales durante recorrido de verificación en el Tayrona. FOTO: DIMAR

La seguridad de las rutas marítimas hacia el Parque Nacional Natural Tayrona está siendo reforzada por la Dirección General Marítima, Parques Nacionales y Guardacostas de Santa Marta, mediante jornadas de vigilancia y verificación en la zona.

Las autoridades están revisando las condiciones en las que se presta el servicio de transporte marítimo, además de realizar seguimiento a las operaciones y acompañamiento a los actores que participan en esta actividad turística.

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Coordinación con empresas autorizadas

Dentro de las acciones también se han realizado encuentros con las empresas que tienen autorización para operar hacia el Tayrona, con énfasis en navegación segura, condiciones de operación y buenas prácticas para reducir riesgos durante los recorridos.

El propósito es fortalecer la protección de la vida humana en el mar y garantizar que el transporte de visitantes hacia este destino turístico se desarrolle bajo condiciones de seguridad y de manera responsable con el entorno.

DIMAR señaló que mantendrá las labores de control y acompañamiento a los operadores marítimos que prestan este servicio hacia el Parque Tayrona.