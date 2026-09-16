Santa Marta le apuesta a una nueva forma de construcción amigable con el medio ambiente

Santa Marta

La construcción sostenible fue uno de los principales temas abordados durante el encuentro realizado en Santa Marta, donde representantes del sector constructor y autoridades ambientales plantearon la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad desde la etapa de planificación de los proyectos amigables con el medio ambiente.

La jornada congregó a ingenieros, arquitectos, directivos de obras, academia y autoridades locales para debatir sobre la adopción de prácticas sostenibles, reducción de emisiones y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a lo largo de toda la cadena de valor de la construcción.

“Es un espacio donde con los constructores abrimos el diálogo para que Santa Marta sea pionera a nivel costa y con ello sobresalir a nivel mundial como una ciudad que construye bajo la sostenibilidad ambiental. Poder trabajar desde la planificación de cada uno de los proyectos para mitigar el impacto ambiental y que en cada uno se desarrollen techos verdes, jardines verticales, trabajemos con concreto amigable con el medio ambiente”, dijo Paola Gómez, directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa.

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Por su parte, Camacol Magdalena destacó el compromiso del sector de avanzar hacia edificaciones que reduzcan el consumo de recursos. Clara Montes, directora de Estudios Económicos y Urbanos de Camacol Magdalena, explicó que existe una meta para que al menos el 50 % de las edificaciones que se desarrollen en el país para 2030 incorporen características de sostenibilidad.

“Nosotros tenemos una meta que al 2030, por lo menos el 50%, de las edificaciones que se realicen tengan alguna característica de sostenibilidad. Y bueno, dentro de sostenibilidad están, temas como la reducción de la energía, de los materiales, de poder tener también todos esos componentes al interior de cada una de las viviendas que permitan ahorro de energía, de agua y demás”, precisó la funcionaria.