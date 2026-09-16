Concejal de Santa Marta propone usar regalías para aliviar costo de energía en el Caribe

El concejal de Santa Marta Juan Carlos Palacio propuso destinar entre dos y tres billones de pesos de las regalías que recibe el país para subsidiar el costo de la energía en la Costa Caribe y atender parte de las dificultades que enfrenta la región.

En diálogo con Caracol Radio, Palacio consideró viable revisar y actualizar en el Concejo la tarifa de alumbrado público, una propuesta planteada por Cotelco ante las quejas de hoteleros, restaurantes y comerciantes por el impacto de la medida de la CREG sobre quienes superen su consumo histórico.

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Propuesta con recursos de regalías

Palacio sostuvo que la Costa Caribe es una de las principales generadoras de regalías del país por su actividad minero-energética y portuaria, y mencionó como ejemplos los puertos de la región, las minas de carbón, los yacimientos de gas y la actividad de refinación en Cartagena.

“Lo que hemos dicho es que de esas regalías, que son distribuidas entre todo el país, escojan dos o tres billones de pesos y se los entreguen para subsidiar la energía de la Costa Caribe”, propuso el concejal.

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Palacio explicó que la propuesta no estaría enfocada únicamente en subsidiar las facturas, sino también en atender las deficiencias de infraestructura eléctrica que tiene la región y garantizar recursos para los operadores.

“Eso aliviaría los problemas que hoy tenemos y el déficit que tenemos. Debe ir a inversión para que haya unas redes y una infraestructura acorde con lo que necesita la región Caribe y, segundo, al pago a los generadores de energía”, señaló el cabildante.

El concejal agregó que una medida de este tipo podría ayudar a que la energía se negocie a mejores condiciones y, con ello, reducir el valor del kilovatio en los departamentos de la Costa Caribe.