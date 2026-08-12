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12 ago 2026 Actualizado 18:38

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Tras volcamiento de lancha en el Parque Tayrona una mujer de nacionalidad española perdió la vida

Las personas que resultaron afectadas recibieron atención inicial por parte de los voluntarios de la Defensa Civil, quienes brindaron primeros auxilios y atención prehospitalaria básica.

Parque Tayrona.

Parque Tayrona. / Colprensa

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Una emergencia marítima se registró en aguas del Parque Nacional Natural Tayrona, luego del volcamiento de una embarcación tipo lancha que transportaba aproximadamente 20 personas.

De acuerdo con el reporte entregado por Roberto Bustillo, director de la Defensa Civil del Magdalena, el incidente ocurrió hacia las 5:20 de la tarde y activó la respuesta de los organismos de socorro.

Según la información preliminar, 19 personas lograron salir del agua, mientras que una mujer de nacionalidad española fue trasladada a una institución de salud luego de resultar afectada en el incidente.

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Las personas que resultaron afectadas recibieron atención inicial por parte de los voluntarios de la Defensa Civil, quienes brindaron primeros auxilios y atención prehospitalaria básica. Posteriormente, algunos de los pasajeros fueron trasladados a puestos de salud de Guachaca y Cabañas de Buritaca.



Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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