Presuntos infractores de tránsito atacaron patios de movilidad de Santa Marta

Santa Marta

Un hecho de violencia contra funcionarios de tránsito fue registrado en los patios de movilidad de Santa Marta, donde, según la Alcaldía Distrital, presuntos infractores que se habrían camuflado como mototaxistas atacaron a unidades de tránsito con piedras y las amenazaron con un arma de fuego.

Lo ocurrido quedó registrado en videos aficionados. Según la información suministrada, personas al parecer, haciéndose pasar por motociclistas y mototaxistas no estaban de acuerdo a un procedimiento y atacaron el lugar a piedras.

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“La Alcaldía Distrital, a través de @MovilidadSMR, rechaza los hechos ocurridos hoy en los patios de movilidad, donde presuntos infractores, camuflados como mototaxistas, atacaron con piedras a agentes de tránsito y los amenazaron con arma de fuego. La violencia no será tolerada”, expresó el distrito a través de su cuenta en X.

Asimismo, señalaron que continuarán realizando los controles y procedimientos establecidos por la ley para garantizar el orden y la seguridad en la ciudad, mientras se espera el avance de las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de las agresiones.