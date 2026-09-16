Joven permanece en coma en Polonia tras sufrir grave accidente, su familia en Santa Marta pide ayuda

Santa Marta

Un llamado a la solidaridad hacen los familiares de Eudilvides Rafael Castilla Zabaleta, luego de sufrir un accidente de tránsito en Polonia donde viajó en busca de mejores oportunidades de vida y que lo mantiene en esta crítico.

De acuerdo con el relato de Padre Carlos Castilla, el joven se encontraba en la parte trasera del vehículo, detrás del copiloto, y se quedó dormido durante el trayecto. Debido al fuerte impacto, habría sufrido lesiones internas que comprometieron varios órganos. Desde hace varios días permanece en una especie de coma y no ha despertado.

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“Lo tengo en un hospital en Varsovia desde el sábado mi hijo está en una especie de coma, no ha despertado. Lo que le pido a la gente es que me pueda colaborar para poder mandar a mi otro hijo y pueda apoyarlo, ya que se encuentra en ese hospital solo sin que nadie lo pueda ver y los polacos tienen la ley de que ellos solamente le dan razón a padre, madre o hermano”, dijo el padre del joven.