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16 sep 2026 Actualizado 17:45

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Joven permanece en coma en Polonia tras sufrir grave accidente, su familia en Santa Marta pide ayuda

Un joven quien viajó a Polonia en busca de mejores oportunidades laborales, permanece hospitalizado en Varsovia luego de sufrir un grave accidente de tránsito mientras se desplazaba con otros compañeros de trabajo.

Joven permanece en coma en Polonia tras sufrir grave accidente, su familia en Santa Marta pide ayuda/ Carlos Castilla

Joven permanece en coma en Polonia tras sufrir grave accidente, su familia en Santa Marta pide ayuda/ Carlos Castilla

Joven permanece en coma en Polonia tras sufrir grave accidente, su familia en Santa Marta pide ayuda/ Carlos Castilla
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Un llamado a la solidaridad hacen los familiares de Eudilvides Rafael Castilla Zabaleta, luego de sufrir un accidente de tránsito  en Polonia donde viajó en busca de mejores oportunidades de vida  y   que lo mantiene  en esta crítico.

De acuerdo con el relato de Padre Carlos Castilla, el joven se encontraba en la parte trasera del vehículo, detrás del copiloto, y se quedó dormido durante el trayecto. Debido al fuerte impacto, habría sufrido lesiones internas que comprometieron varios órganos. Desde hace varios días permanece en una especie de coma y no ha despertado.

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“Lo tengo en un hospital en Varsovia desde el sábado mi hijo está en una especie de coma, no ha despertado. Lo que le pido a la gente es que me pueda colaborar para poder mandar a mi otro hijo y  pueda apoyarlo,  ya que se encuentra en ese hospital solo sin que nadie lo pueda ver y los polacos tienen la ley de que ellos solamente le dan razón a padre, madre o hermano”, dijo el padre del joven.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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