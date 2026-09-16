Santa Marta avanza en la implementación de estrategias para reducir contaminación en los ríos

Santa Marta se avanza en la implementación de estrategias para reducir contaminación en los ríos/ Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo se reunió con directivos de The Ocean Cleanup parte de su equipo de gobierno y la empresa de servicios públicos ESSMAR, para revisar cómo avanza el memorando de entendimiento para lograr acciones que mitiguen la contaminación en los ríos Manzanares y Gaira.

Estas acciones estarían orientadas a reducir el impacto de la llegada de los residuos a la bahía de Santa Marta, según el DADSA esta situación tiene varios componentes, entre ellos la disposición inadecuada de residuos por parte de algunos ciudadanos en canales y fuentes hídricas, así como las lluvias registradas en la ciudad.

Es de recordar que, las lluvias registradas en los últimos días en Santa Marta provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que arrastró grandes cantidades de sedimentos, material vegetal y residuos sólidos acumulados a lo largo de la cuenca, hasta su desembocadura, en el sector de Los Cocos, en la bahía de Santa Marta.