Feria de la Equidad atendió a más de 1.500 personas en Guachaca y entregó 286 bicicletas. Foto: Gobernación del Magdalena

La Feria de la Equidad llegó a Guachaca, en la zona rural de Santa Marta, con una jornada de servicios dirigida a las comunidades del corregimiento y sus veredas cercanas.

Según la Gobernación del Magdalena, más de 1.500 personas participaron en la jornada, que incluyó atención en salud, servicios sociales para adultos mayores y comunidades indígenas, además de actividades recreativas y deportivas para niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales anuncios fue la entrega de 286 bicicletas a estudiantes de instituciones educativas rurales, como apoyo para facilitar su desplazamiento hacia los colegios.

La Gobernación informó que durante 2026 proyecta realizar 20 Ferias de la Equidad en municipios, corregimientos y veredas del departamento.