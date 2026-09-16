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16 sep 2026 Actualizado 17:20

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Santa Marta

Feria de la Equidad atendió a más de 1.500 personas en Guachaca y entregó 286 bicicletas

La jornada llevó servicios de salud y atención social a habitantes de la zona rural de Santa Marta. Las bicicletas fueron entregadas a estudiantes de instituciones educativas rurales.

Feria de la Equidad atendió a más de 1.500 personas en Guachaca y entregó 286 bicicletas. Foto: Gobernación del Magdalena

Feria de la Equidad atendió a más de 1.500 personas en Guachaca y entregó 286 bicicletas. Foto: Gobernación del Magdalena

Feria de la Equidad atendió a más de 1.500 personas en Guachaca y entregó 286 bicicletas. Foto: Gobernación del Magdalena

David Echavez

Santa Marta
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La Feria de la Equidad llegó a Guachaca, en la zona rural de Santa Marta, con una jornada de servicios dirigida a las comunidades del corregimiento y sus veredas cercanas.

Según la Gobernación del Magdalena, más de 1.500 personas participaron en la jornada, que incluyó atención en salud, servicios sociales para adultos mayores y comunidades indígenas, además de actividades recreativas y deportivas para niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales anuncios fue la entrega de 286 bicicletas a estudiantes de instituciones educativas rurales, como apoyo para facilitar su desplazamiento hacia los colegios.

La Gobernación informó que durante 2026 proyecta realizar 20 Ferias de la Equidad en municipios, corregimientos y veredas del departamento.

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