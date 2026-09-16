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16 sep 2026 Actualizado 14:01

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Imponen medida preventiva a predio en Palermo, Magdalena por manejo de material de excavación

La diligencia contó con el acompañamiento del comandante de la Policía Nacional del corregimiento de Palermo, como parte de las acciones de verificación y control desarrolladas en el sector.

Imponen medida preventiva a predio en Palermo, Magdalena por manejo de material de excavación/ Corpamag

Imponen medida preventiva a predio en Palermo, Magdalena por manejo de material de excavación/ Corpamag

Imponen medida preventiva a predio en Palermo, Magdalena por manejo de material de excavación/ Corpamag
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La medida fue adoptada luego de una visita de campo realizada por autoridades ambientales, en la que se evidenciaron actividades relacionadas con el ingreso, transporte, descarga, acopio y disposición de materiales de excavación, residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos ordinarios mezclados, en un área con vegetación inundable, situación que es objeto de verificación por parte de la autoridad ambiental.

Ante estos hechos, CORPAMAG ordenó impedir la continuidad de las actividades mientras se adelantan las verificaciones ambientales, territoriales, prediales y jurídicas correspondientes.

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La disposición de tierra, escombros y otros materiales de construcción sobre terrenos bajos o inundables puede modificar las condiciones naturales del área. Al elevar y compactar el suelo, estas prácticas pueden afectar el drenaje, disminuir la capacidad de almacenamiento temporal de agua y alterar su circulación, además de generar impactos sobre la vegetación y las funciones ecológicas asociadas a estos ambientes.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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