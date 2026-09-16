Imponen medida preventiva a predio en Palermo, Magdalena por manejo de material de excavación

Magdalena

La medida fue adoptada luego de una visita de campo realizada por autoridades ambientales, en la que se evidenciaron actividades relacionadas con el ingreso, transporte, descarga, acopio y disposición de materiales de excavación, residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos ordinarios mezclados, en un área con vegetación inundable, situación que es objeto de verificación por parte de la autoridad ambiental.

Ante estos hechos, CORPAMAG ordenó impedir la continuidad de las actividades mientras se adelantan las verificaciones ambientales, territoriales, prediales y jurídicas correspondientes.

Le puede interesar:

Avanza la construcción del PAE para comunidades indígenas de Fundación, Magdalena

La disposición de tierra, escombros y otros materiales de construcción sobre terrenos bajos o inundables puede modificar las condiciones naturales del área. Al elevar y compactar el suelo, estas prácticas pueden afectar el drenaje, disminuir la capacidad de almacenamiento temporal de agua y alterar su circulación, además de generar impactos sobre la vegetación y las funciones ecológicas asociadas a estos ambientes.