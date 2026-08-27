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27 ago 2026 Actualizado 14:29

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Santa Marta

Hospital Julio Méndez Barreneche seleccionado para Plan Padrino de Accidente Cerebrovascular

La vinculación permitirá al hospital hacer parte de una red de instituciones que trabajan de manera articulada para fortalecer la respuesta frente a los accidentes cerebrovasculares.

Hospital Julio Mendez Barreneche/ Archivo Gobernación del Magdalena

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Magdalena

El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche fue seleccionado para integrar el Plan Padrino de Accidente Cerebrovascular (ACV) en Colombia. La vinculación permitirá al hospital hacer parte de una red de instituciones que trabajan para fortalecer la respuesta frente a los accidentes cerebrovasculares.

A través de esta alianza, el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche podrá fortalecer sus procesos clínicos y rutas de atención, avanzar en la actualización de su talento humano e incorporar herramientas de telemedicina para el manejo del Código ACV agudo.

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El programa contará con el acompañamiento técnico, académico y metodológico de la Fundación Valle del Lili, institución reconocida en el país por su experiencia en la atención integral del ACV y la formación de equipos médicos especializados.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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