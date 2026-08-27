Secretaría de Educación del Magdalena reporta más de 15 casos por posibles títulos falsos

Secretaría de Educación del Magdalena reportó más de 15 casos ante las autoridades. Foto: Gobernación del Magdalena

La Secretaría de Educación del Magdalena aseguró que desde 2025 venía adelantando controles y verificaciones ante posibles irregularidades en títulos utilizados para acceder a plazas docentes.

Según la entidad, durante esas revisiones fueron detectadas alertas en documentos presentados por aspirantes y más de 15 casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General y de la Oficina de Control Interno de la Gobernación. Los procesos continúan abiertos y, según la Secretaría, la Fiscalía solicitó en su momento mantener la información bajo reserva.

Verificación de títulos y alerta por estafas

La Secretaría explicó que, cuando existen dudas sobre la documentación, verifica los títulos directamente con las instituciones de educación superior. De esta manera, aseguró, se han identificado inconsistencias que posteriormente son trasladadas a las autoridades competentes.

La entidad recalcó que estos controles no surgieron a raíz de la reciente denuncia sobre el supuesto “cartel de títulos falsos”, sino que ya se venían realizando desde el año pasado.

Además, alertó sobre personas que se hacen pasar por funcionarios o exfuncionarios para solicitar hojas de vida y dinero a cambio de supuestos nombramientos docentes. Educación recordó que ninguna plaza docente requiere pagos ni intermediarios.

Finalmente, la Secretaría señaló que las investigaciones seguirán su curso y que se garantizará el debido proceso, por lo que una denuncia o investigación abierta no determina por sí sola la responsabilidad de un docente ni implica automáticamente su desvinculación.