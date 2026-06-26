Antioquia entre los departamentos con más casos de reclutamiento de niños y adolescentes en 2026

Antioquia

Entre enero y mayo de 2026, Antioquia se ubica entre los departamentos con mayor número de reportes de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia.

Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el departamento registró 4 casos, cifra que lo coloca entre las regiones más afectadas del país durante el periodo analizado (1 de enero al 31 de mayo de 2026). En el mapa nacional, solo Norte de Santander supera visiblemente con 15 reportes, mientras que la mayoría de los departamentos presentan entre 1 y 3 casos. En total, la Defensoría ha documentado 51 casos de reclutamiento forzado de menores en todo el territorio nacional. De estos:

El 65% corresponde a niños y adolescentes varones. El 35% a niñas y adolescentes mujeres y respecto a la pertenencia étnica, el 71% de los casos no se reconoce en ningún grupo étnico, el 17% corresponde a población indígena y el 12% a afrocolombianos.

Cabe hacer mención que según cifras que maneja la Defensoría, en 2025 el departamento antioqueño tuvo un total de 33 menores reclutados por parte de grupos al margen de la ley, siendo el segundo departamento que más casos presentó solo superado por Cauca, que dejó la cifra de 182 menores reclutados.

Presuntos responsables

Los grupos armados más señalados a nivel nacional son:

Estado Mayor de los Bloques y Frentes (23,5%) seguido del ELN (23,5%) las Disidencias sin identificar (21,6%) y el Estado Mayor Central (21,6%). Otros grupos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Comandos de Frontera y otros sin identificar completan el panorama con porcentajes menores.

Distribución temporal

Los hechos se concentraron principalmente en enero (35%) y febrero (23%), con una disminución relativa en los meses siguientes (marzo 12%, abril 12% y mayo 18%).

Este informe subraya la persistencia del reclutamiento de menores como una grave violación a los derechos humanos en varias regiones del país, con Antioquia destacando entre los departamentos más impactados en los primeros cinco meses de 2026. La Defensoría del Pueblo continúa monitoreando estos casos a través de su botón de registro para visibilizar y atender esta problemática.