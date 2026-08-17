Un capturado y dos menores aprehendidos tras presunto hurto en Cartagena

Una rápida reacción de los uniformados permitió frustrar un nuevo hecho de hurto y capturar en flagrancia a un adulto y aprehender a dos adolescentes, en el barrio El Rubí.

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Los hechos se registraron cuando los uniformados activaron la persecución de cuatro sujetos que, presuntamente, habrían intimidado con un arma de fuego a tres ciudadanos para despojarlos de prendas de oro. En el procedimiento fue capturado alias ‘Davisito’, de 24 años, y aprehendidos dos adolescentes, ambos de 16 años. El cuarto involucrado en estos hechos alcanzó a huir.

A los presuntos delincuentes les fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y dos cartuchos, además de la motocicleta en la que se movilizaban. También fueron recuperados un anillo y dos manillas de oro, elementos que fueron entregados nuevamente a sus propietarios.

Las investigaciones permitieron establecer, de manera preliminar, que los capturados y aprehendidos harían parte de una estructura delincuencial conocida como “Los Correcaminos”, señalada de cometer hurtos mediante el uso de motocicletas y armas de fuego.

Precisamente, minutos antes de su captura, los cuatro sujetos presuntamente habían ingresado a una vivienda ubicada en el barrio Chino, donde habrían intimidado a varias personas y hurtado sus pertenencias. El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad del sector, que posteriormente fue difundido en redes sociales y que será incorporado a las investigaciones para establecer la posible responsabilidad de los capturados y aprehendidos en este hecho delictivo.

El modus operandi de esta estructura consistiría en recorrer diferentes sectores de la ciudad a bordo de motocicletas, identificar a personas que portaran objetos de valor y abordarlas para intimidarlas con armas de fuego y posteriormente despojarlas de sus pertenencias.

El capturado, los dos adolescentes aprehendidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto, para las respectivas audiencias preliminares.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a más de 693 personas por hurto y ha incautado 447 armas de fuego, resultados que reflejan el compromiso institucional en la lucha contra este delito.

“Estos resultados demuestran la capacidad de reacción de nuestros uniformados y el compromiso permanente de la Policía Nacional con la seguridad de los ciudadanos. Seguiremos fortaleciendo los controles y las acciones operativas para evitar que los delincuentes actúen con impunidad. Invitamos a la comunidad a denunciar y suministrar información que nos permita seguir capturando a quienes afectan la tranquilidad de Cartagena”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cartagena.