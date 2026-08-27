Ciclovía Nocturna en Bogotá este JUEVES 27 tendrá estrategia para prevenir el acoso callejero

Este jueves 27 de agosto se realizará la Ciclovía Nocturna que tendrá a las mujeres como protagonistas. En el marco del Festival de Verano, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aprovechará uno de los encuentros ciudadanos más importantes de Bogotá para reforzar un mensaje que hace parte de su trabajo: las calles, los parques y los escenarios recreativos y deportivos deben ser espacios que las mujeres puedan disfrutar con seguridad, respeto y libertad.

Durante la jornada se activará, junto con la Secretaría Distrital de Seguridad, la estrategia Del Piropo al Acoso, una iniciativa de transformación cultural que busca generar conversación sobre aquellas conductas de acoso callejero que incomodan, intimidan o vulneran a niñas, adolescentes y mujeres.

La estrategia utiliza herramientas pedagógicas para ayudar a reconocer comportamientos que durante años han sido normalizados en el espacio público y promover una responsabilidad colectiva frente a su prevención. El propósito es disfrutar la ciudad nunca debería significar sentirse intimidada, acosada o insegura.

“En el IDRD llevamos ese compromiso a nuestros parques, escenarios y a la Ciclovía, con acciones concretas para prevenir el acoso y las violencias. Esta Ciclovía Nocturna también es una oportunidad para reafirmarlo: queremos más mujeres haciendo deporte, apropiándose del espacio público y sintiéndose seguras en el espacio público”, resaltó Daniel García, director del IDRD.

Las mujeres en la ciclovía

Actualmente, 131 mujeres hacen parte del Programa Ciclovía en diferentes áreas y roles, con participación en espacios de liderazgo y toma de decisiones. A ellas se suman las miles de usuarias que encuentran cada semana en este programa una alternativa para hacer actividad física, montar bicicleta, correr, caminar, patinar y apropiarse del espacio público.

Durante 2026, un promedio de 540.051 mujeres ha participado en cada jornada de Ciclovía. El pasado 22 de agosto, 314 integrantes de la Ciclovía participaron en una jornada de sensibilización sobre sexismo, orientada a identificar estas conductas y fortalecer relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Detalles de la Ciclovía Nocturna

La Ciclovía Nocturna Paseo bajo las Estrellas se realizará este jueves 27 de agosto, desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., con 94,01 kilómetros habilitados para caminar, correr, montar bicicleta y patinar de manera gratuita.

La programación también incluirá el Ciclopaseo Distritos Creativos por la carrera Séptima , experiencias culturales, intervenciones artísticas y una estación de serigrafía, en una jornada que conectará el deporte, la recreación y la cultura durante los últimos días del 29.º Festival de Verano.

Los cierres estarán distribuidos en más de 15 vías y corredores. Estas son las principales zonas:

En el norte:

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Avenida carrera 15.

Avenida carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida calle 170.

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

En el centro:

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

En el sur: