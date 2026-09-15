MinAmbiente tendría $1,38 billones de presupuesto para 2027: así se distribuirían los recursos

Minambiente anuncia fechas de participación ciudadana en el ordenamiento de la Reserva Forestal El Cocuy

El sector Ambiente tendría un presupuesto de $1,38 billones para 2027, de acuerdo con la propuesta presentada ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso durante la discusión del Presupuesto General de la Nación.

De ese total, $692.386 millones estarían destinados a inversión y se distribuirían entre 32 proyectos estratégicos priorizados para el próximo año. Los recursos están contemplados para acciones relacionadas con la protección de los recursos naturales, el agua y la biodiversidad, así como para atender factores que afectan los ecosistemas del país.

El dato fue presentado por el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero, quien aseguró que el sector tiene una perspectiva favorable frente a la propuesta presupuestal.

“Estamos tranquilos con el presupuesto, porque nos permite garantizar resultados concretos, medibles y verificables en beneficio del agua, la biodiversidad y las comunidades”, afirmó Guerrero.

Según la información entregada durante la discusión, cerca del 50 % de los recursos previstos para el sector estaría destinado a inversión. De ese componente, el 67 % se financiaría con ingresos de destinación específica y el 33 % restante provendría del Presupuesto General de la Nación.

¿Qué proyectos se financiarían?

El presupuesto contempla recursos para 32 proyectos estratégicos de inversión. El Ministerio de Ambiente señala que estarán dirigidos a prevenir factores de deterioro ambiental, proteger los recursos naturales y desarrollar acciones en los territorios.

Entre las prioridades mencionadas están la protección del agua y la biodiversidad, además de acciones que involucren a las comunidades en los procesos de gestión ambiental. La cartera plantea que la inversión debe traducirse en resultados que puedan ser comprobados en los territorios.

Fondo para la Vida y la Biodiversidad tendría más de $1,12 billones

Uno de los rubros que aparece dentro de la propuesta es el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que tendría una destinación de $1.122.781 millones.

De acuerdo con el Ministerio, estos recursos permitirían fortalecer la ejecución de acciones ambientales consideradas prioritarias y aumentar la capacidad del sector para desarrollar proyectos relacionados con la protección de los recursos naturales.

El presupuesto también plantea que la gestión ambiental para 2027 tenga como ejes el agua, la biodiversidad y las comunidades, con acciones que no solamente estén enfocadas en conservar los ecosistemas, sino también en procesos de restauración y regeneración.

¿Ya está aprobado el presupuesto?

Todavía no. Este punto es importante: los $1,38 billones corresponden al presupuesto previsto para el sector Ambiente dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

La propuesta fue presentada durante la discusión en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso y debe continuar su trámite legislativo antes de que queden definidas las apropiaciones para el próximo año.

Por ahora, el planteamiento establece un monto de $1,38 billones para el sector y una inversión de $692.386 millones en los 32 proyectos priorizados.

El viceministro Guerrero aseguró que la ejecución de estos recursos debe estar marcada por la eficiencia, la efectividad y la transparencia.

Así, el principal punto de seguimiento estará en qué recursos quedan finalmente aprobados por el Congreso y cómo se ejecutan durante 2027, especialmente en los proyectos destinados a proteger el agua, la biodiversidad y los ecosistemas.