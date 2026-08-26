Asofondos por decisión de la Corte: reforma pensional acaba con megapensiones y deja deuda a jóvenes

Ante el fallo de la Corte Constitucional, en el asegura que casi toda la reforma pensional del gobierno Petro es constitucional, el gremio de los fondos privados - Asofondos- se volvió a pronunciar y señaló que están pendientes del detalle de la sentencia.

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No obstante, alertó que la reforma “deja una deuda inmensa a los más jóvenes”.

“Hacia el futuro, la reforma acaba con las megapensiones pero será más costosa para las nuevas generaciones. Se afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir sistema de pensiones y deja una deuda inmensa a los más jóvenes”, afirmó el gremio de los fondos privados de pensiones.

Incluso agregó que afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir el sistema de pensiones, y deja una deuda inmensa a los más jóvenes.

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Entre tanto, Asofondos afirmó que acompañará las discusiones de los artículos que la Corte devolvió al Congreso, con el compromiso de seguir trabajando por un sistema más sólido, sostenible y centrado en los trabajadores.

¿Qué sigue en la nueva hoja de ruta?

El gremio señaló que los fondos privados y los demás actores del sistema deberán retomar y ajustar los planes de implementación que venían adelantando antes de la suspensión de la ley el año anterior. Entre ellos están: