¿Purga ideológica?: Juvinao pide a los gremios “no arrodillarse” al Gobierno; Molina responde

En las últimas horas, dos “desnombramientos”, uno en el Gobierno de Abelardo de la Espriella y otro en el sector privado, han generado polémica en Colombia: el de Hanna Escobar de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, y Carolina Soto, quien iba para la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI).

Al respecto, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y el representante Simón Molina, del movimiento Creemos, pasaron por los micrófonos de 6AMW, de Caracol Radio.

Juvinao aseguró que existe una “purga ideológica” en el nuevo Gobierno y que además estarían interviniendo en decisiones de los gremios: “Yo creo que eran los tiempos de la Unión Soviética (URSS), en donde veíamos purgas por razones ideológicas o morales, y aquí es totalmente desconcertante que quienes se dicen demócratas, inclusive quienes se dicen libertarios, estén en esta misma tarea”, dijo.

La representante sugirió que Escobar salió por su posición frente al aborto y Carolina Soto por ser esposa del exministro Alejandro Gaviria. Además, también se refirió a Camilo Sepúlveda, quien iba para el Departamento Nacional de Planeación, pero finalmente salió, presuntamente, por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+.

¿En riesgo la independencia de los gremios?

“Lo que pasó con la doctora Carolina Soto y el gremio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, es un ataque directo al sector privado (...) Si van a necesitar un beneplácito ideológico de la Casa de Nariño para operar, aquí está en riesgo el libre mercado, el sistema capitalista y la democracia”, dijo Juvinao.

Por su parte, el representante Simón Molina defendió la situación recurriendo a la facultad del presidente para rodearse de funcionarios de confianza y de la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción.

“Yo creo que realmente el Gobierno tiene la potestad y el presidente de trabajar con las personas que le generen confianza (...) En esos cargos, el Gobierno debe estar rodeado de personas que compartan el mismo propósito, que piensen de la misma manera y que representen realmente una visión de país que el Gobierno le quiere imprimir”, dijo Molina.