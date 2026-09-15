Gobierno prepara ley de sometimiento para “megaestructuras” criminales y alista primer caso

El Gobierno prepara una nueva ley de sometimiento dirigida a las denominadas “megaestructuras” criminales, iniciativa que actualmente se encuentra en construcción y que busca establecer las condiciones para que integrantes de organizaciones ilegales puedan acogerse a la justicia.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el Gobierno espera que en las próximas dos semanas avance el proceso de sometimiento de integrantes de la disidencia “Comandos de la Frontera”, experiencia que, según dijo, permitirá comenzar a darle forma a la nueva normativa.

“No hay estatus político, no hay margen de propuestas; las propuestas, como lo dijimos ahora en el debate las hacemos con el congreso y con los ministerios y el presidente de la República y del consejo de política criminal con las entidades del caso”, expresó el Ministerio de Justicia.

El funcionario enfatizó que la propuesta no contempla negociaciones prolongadas ni beneficios que puedan interpretarse como impunidad.

“No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas. Es un sometimiento a la ley”, afirmó.

Cancino explicó que el Gobierno ya retomó el proceso con personas que tenían un proyecto de sometimiento en marcha y que se han iniciado conversaciones con la Defensoría del Pueblo, agencias del Estado y la Fiscalía General de la Nación.

“Ya empezó ese proceso que esperamos que en las próximas dos semanas sea una primera muestra de la política de sometimiento o acogimiento dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, agregó.

Sobre el contenido de la futura ley, el ministro indicó que será discutida con el Congreso, los ministerios y las entidades que integran el Consejo de Política Criminal. También anticipó que quienes decidan acogerse deberán aceptar las condiciones establecidas por el Estado.

“Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, enfatizó