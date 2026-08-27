Tras comandar Cali en 2024, el general Oviedo coordinará ahora la seguridad en Valle, Cauca y Nariño

El general Carlos Fernando Oviedo Lamprea fue designado como comandante de la Región de Policía No. 4, unidad que coordina las operaciones de la Policía en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Oviedo regresa a una región que ya conoce. En 2024 y parte de 2025 estuvo al frente de la Policía Metropolitana de Cali y posteriormente ejerció como comandante encargado de la Región 4. Ahora deja la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para asumir nuevamente esta responsabilidad.

El oficial señaló que entre sus prioridades estará la atención de la situación generada por el terremoto que afectó al suroccidente del país y la coordinación de las acciones de seguridad en los tres departamentos.

“Vamos a trabajar de manera articulada con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y obviamente la Policía Nacional”, indicó Oviedo en diálogo con Caracol Radio.

Cali será uno de los puntos de la operación

El general confirmó que el Gobierno Nacional dispuso una campaña militar y policial para el suroccidente del país, con Cali como epicentro de actividades de la Fuerza Pública.

La estrategia contempla operaciones coordinadas para enfrentar las estructuras criminales y los diferentes fenómenos delictivos que afectan a Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Oviedo también señaló que ya inició la coordinación con los comandantes de las unidades metropolitanas y departamentales de Policía de los tres departamentos.

Las cifras de su anterior paso por Cali

Durante su anterior gestión como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en 2024, las autoridades reportaron 946 homicidios, frente a 1.013 registrados en 2023, una reducción del 7 %.

En ese mismo periodo también disminuyeron varios delitos de impacto: el hurto a personas cayó 10 %, el hurto de celulares 18 %, el hurto a comercio 20 %, el hurto de vehículos 5 % y el hurto de motocicletas 11 %.

La extorsión fue una de las excepciones y no presentó una reducción durante ese periodo.

Ahora, Oviedo tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de la Policía en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en articulación con las autoridades civiles y las Fuerzas Militares.